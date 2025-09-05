Oglasio se sinjski HSLS: "Građani Sinja zaslužuju znati istinu, a istina je da je naš grad doveden na rub..."

Nakon izvanredne sjednice sinjskog Gradskog vijeća oglasio se i sinjski HSLS.

Priopćenje koje potpisuje Tomislav Klarić-Kukuz, predsjednik Ogranka HSLS Sinj, prenosimo u cijelosti.

Nakon izvanredne sjednice sinjskog gradskog vijeća svima je postalo jasno ono o čemu smo već u više navrata pisali: gradska blagajna je prazna, a Sinj danas živi svoju gorku istinu. Nakon godina glasnih obećanja i populističkih predstava, iza gradonačelnika Mira Bulja ostali su dugovi, zaustavljeni projekti i grad bez financijske sigurnosti i vizije za budućnost.

Građanima je obećavana pravednost, red i razvoj. Umjesto toga dočekali su ih kaos, stagnacija i osjećaj nesigurnosti. Umjesto ulaganja u infrastrukturu, nova radna mjesta i bolju budućnost Sinj se danas gura u dugove, dok osnovne obveze grada prema građanima i institucijama ostaju neispunjene.

Grad u kojem se ne plaćaju računi, u kojem nema sredstava za projekte, u kojem se odgađaju ulaganja, nije grad koji ide naprijed. To je grad koji tone. A kada blagajna zjapi prazna, krivac se ne može tražiti nigdje drugdje osim u uredu gradonačelnika.

Zakonom je jasno propisano: gradonačelnik je odgovoran za zakonito i uredno upravljanje gradskim novcem. Kada ta odgovornost izostane, posljedice osjećaju svi, od poduzetnika do udruga te na kraju svakog građanina koji vidi kako grad gubi dah.

Ne radi se ovdje o slučajnosti, niti o vanjskim okolnostima. Radi se o nesposobnosti i nebrizi. Veliki novac koji je dobiven u „dotu“ od prijašnje vlasti te razdoblje blagostanja koje su imali svi hrvatski gradovi zbog porezne reforme s nacionalne razine gradska vlast je prespavala i prokockala. Radi se o vođenju koje je Sinj pretvorilo u grad propuštenih prilika, u grad u kojem se troši bez plana, a računi ostaju na leđima građana.

Građani Sinja zaslužuju znati istinu, a istina je da je naš grad doveden na rub upravo zbog onoga koji je obećavao da će ga štititi. I zato je trenutak da se jasno kaže: dovoljno je obmana, dovoljno je praznih parola, dovoljno je upravljanja koje nas vodi u propadanje i neizvjesnu budućnost.

Sinj zaslužuje odgovornost, ozbiljnost i vodstvo koje zna upravljati, a ne politizirati. Vrijeme je da se svi zajedno osvijestimo i znatno više podignemo letvicu naših očekivanja.