Oglasili se iz splitskog vodovoda, stižu cisterne s vodom

Iz Vodovod i kanalizacija Split obavijestili su potrošače da su rezultati ispitivanja vode iz vodoopskrbne mreže koja se napaja s izvorišta Jadro pokazali kako je parametar zamućenja i dalje povišen u odnosu na propisane vrijednosti.

Ističu kako su sve dosadašnje analize potvrdile da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna, a koncentracija rezidualnog klora nalazi se u odgovarajućim granicama. O nalazima je obaviješten Nastavni zavod za javno zdravstvo, čiji stručnjaci preporučuju mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.

U slučaju izraženije mutnoće, vodu je prije prokuhavanja potrebno ostaviti da se istaloži, zatim odliti bistri dio i tek ga potom prokuhati.

Iz Vodovoda i kanalizacije poručuju da se situacija u vodoopskrbnom sustavu kontinuirano prati, a potrošači će o svim promjenama biti pravovremeno obaviješteni putem službenih medija i njihove mrežne stranice.

Organizirana alternativna opskrba vodom

Za preporučene skupine stanovništva organizirana je alternativna opskrba pitkom vodom putem autocisterni i vodospremnika. Raspored cisterni i lokacije dostave za srijedu, 7. siječnja 2026., obuhvaćaju područje Splita i okolice, uključujući Podstranu, Solin, Klis, Kaštela te područje Trogira i Segeta, prema objavljenom rasporedu Vodovoda i kanalizacije Split.

