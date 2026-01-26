Oglasila se Viktorija Knežević: "Živa sam, zdrava sam i na slobodi!"

Bivša saborska zastupnica iz redova stranke Centar Viktorija Knežević oglasila se na društvenim mrežama nakon što je, kako je sama poručila, iza nje "najduža noć" te da je ponovno kod kuće.

"I najduža noć završi jutrom… Živa sam, zdrava sam i na slobodi", napisala je Knežević u objavi u kojoj se zahvalila svima koji su joj, kako navodi, u proteklim trenucima pružili podršku.

U nastavku poruke istaknula je da su joj "brigom, ljubavlju, ohrabrenjem i konkretnom pomoći kada je to bilo najpotrebnije, olakšali ove teške trenutke", a posebno je izdvojila obitelj i prijatelje: "osobito zahvaljujem svojoj obitelji, svojim divnim prijateljima i prijateljicama koji su se pokazali kakve su gromade od ljudi kad je najteže."

Knežević se zahvalila i svima koji su joj se javljali ili nudili pomoć, "makar i samo komentarom na društvenim mrežama", kao i kolegama iz političkog spektra: "Zahvaljujem i kolegama iz političkog spektra, koji nisu iskoristili ovu priliku za političko 'naslađivanje' nego su vrlo korektno komentirali i izražavali podršku."

O samom slučaju nije ulazila u detalje, poručivši da to trenutačno ne smije: "Molim vas nemojte me pitati što je točno bilo jer ja zbog istrage po zakonu ne smijem ništa reći… jer je istraga tajna." Dodala je i da bi, kako kaže, "najradije svima sve rekla", ali da će za to biti prilike kasnije: "Proći će i ovo, pa ću moći govoriti i odgovoriti na sva vaša pitanja."

Na kraju objave navela je da se vratila kući te da se vraća svakodnevnim obavezama: "Vratila sam se doma, od sutra sam u uredu kao i svaki dan. Hvala vam od srca svima!"

Podsjetimo, posljednjih dana više je medija pisalo o tome da je Knežević bila među privedenima u akciji EPPO-a i policije zbog sumnji vezanih uz EU sredstva, kao i da se u postupku brani sa slobode nakon ispitivanja.