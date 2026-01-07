Odsječeno desetak sela: Cesta između Gračaca i Knina zbog leda ostaje zatvorena

Desetak zaseoka u Gračacu još uvijek je odsječno zbog obilnog snijega. Ta situacija bi se trebala normalizirati tijekom noći, a najkasnije tijekom sutrašnjeg dana.

Na nekim mjestima preko 70 centimetara

A koliko su službe imale posla govori i činjenica: Nešto što inače odrade za sat vremena, sada im je trebalo više od četiri sata. Problem tome bila je i ledena kiša koja je stvorila čvrstu podlogu u snijegu koji je pao naknadno. Ovdje ga je napadalo i preko 70 centimetara na nekim mjestima.

"Led se drži, sol ne djeluje"

Nadcestar u Cestama Zadarske županije Stjepan Knežević otkrio je da je ovo jedan od zahtjevnijih situacija u zadnjih nekoliko godina. "Ledena kiša je padala 24 sata, na kolniku se stvara sloj od četiri centimetara leda. Mi smo ga uspješno topili jer su nam temperature to dozvoljavale.

Temperature su sada otišle i do minus osam, led se drži na cesti, sol ne djeluje", pojašnjava Knežević te upozorava da cesta koja povezuje Gračac i Knin zbog leda ostaje zatvorena cijelu noć, javlja Net.hr.