Održano je osmo izdanje SpliTech konferencije u Bolu na Braču

U organizaciji splitskog Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) održana je osma Međunarodna konferencija o pametnim i održivim tehnologijama SpliTech 2023 na kojoj je prihvaćeno preko 200 znanstvenih radova iz preko 40 zemalja svijeta.

Ugledni znanstvenici i stručnjaci iz akademske zajednice, gospodarstva te javnih institucija okupili su se kako bi razmijenili znanja iz područja Interneta stvari (IoT), pametnog grada, energije i inženjerskog modeliranja te e-zdravlja. Razlog velikog broja zainteresiranih, zasigurno je i IEEE tehnički su-sponzor SpliTech konferencije koji je najutjecajnija svjetska udruga za promicanje znanstvenog i stručnog rada na području elektrotehnike i računarstva. Iz bogatog programa vrijedi istaknuti keynote predavanje Henrik Lunda (Aalborg University, Danska) pod nazivom “Resilient and Fully Decarbonized Smart Renewable Energy Systems”, Andrea Massa (University of Trento, Italija) će održati predavanje pod nazivom “ Towards a Smart EM Environment (SEME) - Perspectives, Recipes, and Future Trends”.

U sklopu konferencije vrijedi istaknuti sljedeće održane radionice: „RESHeat“ koju organiziraju P. Oclon, „Meet the editors“ kojeg moderira Sandro Nižetić, dok su govornici H. Lund, A. Papadopoulos, P. Oclon, M. Arici. Sudionici su imali priliku prisustvovati simpozijima „Symposium on IoT“ koju su moderirali L. Patrono, “Symposium on RFID & EM for IoT”. Nadalje, sudionici su imali priliku sudjelovati simpoziju „Symposium on Statistics and Machine Learning in Electronics“ kojeg moderiraju M. B. Marinov, S. Hensel i M. Ivanova, “Symposium on Mitigation and Adaptation Strategies towards Decarbonization of Built Environment” kojeg organizira M. Santamouris, dok P. Manganiello, M. Muttillo organiziraju „Symposium on Photovoltatronics“.

Odabrani radovi SpliTech konferencije ujedno znače i visoku kvalitetu, a time omogućavaju i pozicioniranje u visoko kvalitetnim časopisima koji su povezani s ovogodišnjom konferencijom. Najkvalitetniji radovi dobit će mogućnost slanja proširenih verzija svojih radova za buduće objavljivanje u nekom od renomiranih časopisa: Energy (Elsevier), Energy and buildings (Elsevier), Energy sources (Taylor & Francis), IEEE Journal of Radio Frequency Identification (IEEE), Sustainability (MDPI), Sensors (MDPI), Electronics (MDPI).

Prvog dana konferencije, 20. lipnja, na FESB-u u prostorijama PICS-a održao se besplatan jednodnevan IoT day s ciljem povezivanja studenata, znanstvenika te svih geekova i zaljubljenika u IoT sa tvrtkama, startupima i fakultetima, kako bi podijelili svoje znanje, iskustvo i viziju o tehnologiji, rješenjima i poslovnim prilikama. U suorganizaciji s Digitalna Dalmacija, održale su se 4 praktične radionice, od kojih je svaka posvećena određenoj temi iz svijeta IoT-a: IEEE CRFID Training Course on Additively Manufactured Electromagnetic Devices for IoT, Artificial Intelligence on IoT devices with STM32, Intro to the deep learning, Design and development of an IoT learning system for health-related applications. Uz radionice, studenti su imali priliku razgovarati sa predstavnicima tvrtki za uspostavljanje suradnje i mogućnosti zaposlenja.

Znanstveni dio konferencije se održao u Bolu na Braču radi boljeg povezivanja i match-makinga po pitanju prijava na projekte. Svečano otvorenje se održalo trećeg dana konferencije, 22. lipnja u 11:30 sati, nakon čega su predavanje održali ugledni svjetski znanstvenici/profesori.