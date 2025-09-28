Održana revija mažoretkinja u Trilju

U subotu 27.9.2025. godine u Trilju je održana 23. revija Triljskih mažoretkinja.

Na reviji je osim Triljanki sudjelovalo i 13 timova mažoretkinja iz drugih gradova i općina.

Defile svih mažoretkinja uz lijepo vrijeme prošao je ulicama grada Trilja do sportske dvorane. Njihovim prelaskom, ulice grada bile su obogaćene osmijesima i ljepotom.

Nakon defilea, mažoretkinje su u sportskoj dvorani izvele maštovite koreografije pred publikom koja je ispunila tribine.

Na kraju programa nastavljeno je ugodno druženje svih timova uz zakusku i osvježenje u holu škole.

Organizatori zahvaljuju svima koji su na bilo koji način pripomogli u organizaciji da se održi ova 23. revija mažoretkinja u Trilju.