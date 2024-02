Održana premijera filma "Ploča, kreda, Krist" o prvoj generaciji vjeroučitelja Splitsko-makarske nadbiskupije

U prostorijama velike dvorane Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu, u četvrtak 15. veljače, održana je svečana premijera filma pod nazivom "Ploča, kreda, Krist". Dokumentarni film prikazuje prvu generaciju vjeroučitelja koji su nakon osamostaljenja Republike Hrvatske počeli raditi u školama na području Splitsko-dalmatinske županije i šire.

Film je nastao u produkciji Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije u suradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Sveučilišta u Splitu pod redateljskom palicom vjeroučitelja Stanka Stojića, a uz financijsku potporu Splitsko-dalmatinske županije.

Prije svečane premijere prisutnom mnoštvu obratio se splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. U svojem kratkom obraćanju istaknuo je da su svećenici i vjeroučitelji laici odigrali važnu ulogu u usmjeravanju mladih ljudi k vrijednostima, u tada novonastaloj Hrvatskoj. Na njima je ležala velika odgovornost, te su na jedan način ušli u "duboke vode", ali "duboke vode" ljubavi i istinske želje za odgajanjem novih, mladih generacija u slobodnoj Hrvatskoj. Na kraju je zahvalio u ime Splitsko-dalmatinske županije te, u ime Županijske skupštine, na čelu s prisutnim predsjednikom Županijske skupštine Matom Šimundićem, svima onima koji su bili odgovorni da se vjeronauk profilira unutar odgojno-obrazovnog sustava. Također, istaknuo je da će i dalje Županija uvijek biti potpora i podrška Crkvi u svim projektima koji će i dalje oplemenjivati mlade ljude i nove generacije.

U ime Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, kao jednog od organizatora i potpore cijeloga projekta, prisutnima se obratio prodekan prof. dr. sc. Ivan Bodrožić. Prve generacije vjeroučitelja zaorale su prvu brazdu, kazao je. Na svojevrstan način bili su bačeni u otvoreno more te pušteni da sami plivaju. Našli su se u nimalo idealnim uvjetima. No, upravo se tu pokazala njihova vrijednost i "plivačka" sposobnost. Generacija prvih vjeroučitelja, odazvala se Kristovom pozivu, da zavesla i zapliva u dublje. Isplivali su iz tog mora, ne sami, već noseći na leđima one koji su im bili povjereni kao dragocjeno breme. Vjeroučitelj su odraz uspjeha našega fakulteta, istaknuo je Bodrožić. Fakultet je od samih početaka surađivao s vjeroučiteljima na različite načine. Na kraju je još jednom čestitao, u ime KBF-a, svim vjeroučiteljima, a na poseban način onima koji su bili protagonisti i glavni suradnici na produkciji filma.

Prisutnima se, također, obratio splitsko-makarski nadbiskup u miru, mons. Marin Barišić, koji je bio jedan od organizatora i profesora tadašnjeg intenzivnog teološkog programa za vjeroučitelje. U svom obraćanju pozdravio je sve prisutne, na poseban način one koji nisu više s nama, a potrebno ih je bilo spomenuti. U svojem obraćanju prisjetio se blagopokojnog mons. Ante Jurića i don Petra Šolića, koji su prepoznali važnost tadašnjeg trenutka, te bili jedni od glavnih organizatora teološkog tečaja. Također, spomenuo je prvog predstojnika Katehetskog ureda, don Srećka Bezića te dugogodišnjeg predstojnika Katehetskog ureda, don Josipa Periša. Istaknuo je da su prve kandidatkinje i kandidati za vjeroučitelje osjetili vjeroučiteljski poziv i to shvatili kao poslanje u Crkvi. Prvoj generaciji postavljeni su visoki kriteriji. Naime, jedan od uvjeta pristupu intenzivnom teološkom tečaju, bio je prethodno završeni fakultet. Intenzivni tečaj išao je usporedno s njihovim predavanjem vjeronauka u školama te je trajao tri godine.

Na kraju pozdravnih govora, prisutnima se obratio splitsko-makarski nadbiskup i metropolit mons. Zdenko Križić. Današnje prikazivanje filma ne služi tek pukom sjećanju, već prvotno kao poticaj današnjim vjeroučiteljima i navjestiteljima evanđelja, istaknuo je. Nadbiskup se prisjetio početaka uvođenja vjeronauka u škole. Kazao je da se tada Crkva nije snašla jer su se vrata katehizaciji širom otvorila, a potrebe su bile velike. No, usprkos svim nedaćama vladao je svojevrsni entuzijazam osoba kojima je bilo povjereno poslanje. Iako je možda bilo oskudice na planu teološke spreme tadašnjih kateheta, nije nedostajalo oduševljenja, zanosa i poleta, istaknuo je nadbiskup. Za prvu generaciju biti vjeroučitelj značilo je biti pozvan od Krista, odnosno biti svjedok. Danas vjeroučitelji prolaze kompletnu teološko-pedagošku izobrazbu, ali treba paziti da ne fali radosti u svjedočenju jer bez toga navještaj biva manje uvjerljiv, zaključio je Križić.

Prije samog prikazivanja filma prisutnima se kratko obratio redatelj filma, vjeroučitelj Stanko Stojić. Zahvalio je svima prisutnima na dolasku, na poseban način svima koji su sudjelovali na bilo kakav način u organizaciji i realizaciji projekta, od Katehetskog ureda, KBF-a, Nadbiskupije, Županije pa do onih koji su sudjelovali na stvaranju filma. Istaknuo je, da je u izradi filma želio dopustiti svim protagonistima da ispričaju, odnosno posvjedoče svoju životnu priču.

Prvi vjeroučitelji u Republici Hrvatskoj imali su posebnu ulogu u stvaranju mlade demokracije, izgradnji nacionalnog identiteta, širenju i promicanju kršćanskih vrednota. Ovo je film o njima, njihovom entuzijazmu, svjedočenju vjere, o borbi, žrtvi i idealu koji je i danas prisutan u vjeronaučnim učionicama.

Pred kraj programa svima prisutnima obratila se prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, predstojnica Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije i jedna od glavnih idejnih začetnika cijeloga projekta. „Ovim filmom željeli smo iskazati priznanje i duboku zahvalnost vjeroučiteljima prve generacije za sav trud i žrtvu“, istaknula je Garmaz. Velika je bila uloga vjeroučitelja u stvaranju vjerskog, nacionalno i kulturnog identiteta djece. „Sačuvajte svoju ljubav s Kristom i njegujte svoje zajedništvo s Crkvom i među sobom“, kazala je. Ovaj film je poticaj mladim generacijama da nastave na temeljima prve generacije te da nastave biti vjerodostojni navjestitelji vjernosti Katoličkoj Crkvi, kao i promicatelji kršćanskih kreposti. „Dragi mladi vjeroučitelji, ovaj film poziva i vas da nastavite mijenjati lica naših škola, gradova, Nadbiskupije i Županije na bolje“, istaknula je. Na kraju je zahvalila svim prisutnima, koji su se odazvali odati počast prvoj generaciji, na poseban način KBF-u i dekanu KBF-a Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Šimunu Bilokapiću koji su sudjelovali u stvaranju dokumentarca te novčano pomogli projekt. Također, zahvalila je županu Splitsko-dalmatinske županije Blaženku Bobanu, na potpori i donaciji za realizaciji filma te na potpori u svim drugim projektima. Zahvalila je splitsko-makarskom nadbiskupu i metropolitu mons. Zdenku Križiću, zadarskom nadbiskupu u miru, mons. Želimiru Puljiću, splitsko-makarskom nadbiskupu u miru, mons. Marinu Barišiću, maestru Peri Prosenici s glazbenim suradnicima na stvaranju i odabiru glazbe u filmu, snimatelju i montažeru, Jakovu Matiću na odlično odrađenom poslu te na kraju redatelju i vjeroučitelju, Stanku Stojiću kojega je pozvala za govornicu te mu udijelila prigodni poklon.

Na kraju programa prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, pozvala je sve vjeroučitelje prve generacije na pozornicu da preuzmu prigodne darove te da, u znak zajedništva i u ime sjećanja na događaj, naprave fotografiju s mons. Zdenkom Križićem i mons. Marinom Barišićem.

Zbor vjeroučitelja Splitsko-makarske nadbiskupije „Sv. Anastazije” pod ravnanjem vjeroučitelja Marka Vrkića, glazbeno je animirao cijeli program.