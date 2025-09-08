Održan najposebniji kulturni događaj u Dalmaciji: Perun Full Moon - nije se crvenio puni Mjesec, ali je više od 500 posjetitelja svjedočilo glazbenom spektaklu

Čarobna rujanska večer na Perunu, na vrhu Vršina okupila je rekordan broj posjetitelja jednog od najoriginalnijih glazbenih događaja u zemlji - Perun Full Moona. Preko 500 ljudi uživalo je u 4. izdanju ovog kulturnog događaja koji je osvojio srca ljubitelja kulture, tradicionalnog glazbenog dalmatinskog izričaja, prirode i baštine.

Prirodna pozornica ispod ilirske gradine i crkvice Sv. Jurja ugostila je klapu Kurjože iz Podstrane, klapu Sveti Florijan iz Žrnovnice, klapu Praska iz Podstrane, kvartet Porat i našeg poznatog tenora Vladimira Garića.

Program je, kao i svih prethodnih godina vodio kultni radijski voditelj Vedran Očašić.

"Škrinja ljubavi"; "Dok Žrnovnica spava", "Serenada mandolini", "Kuća puna naroda", "Loza u škripu" samo su neke od pjesama u kojima su uživali posjetitelji koji su sjedili na putu i na stijenama oko crkvice, a vrhunac večeri bio je zajednička izvedba evergreena "Cvijet čežnje".

I vrijeme je išlo u prilog i izvođačima i posjetiteljima jer nije bilo hladno, a nije bilo ni daška vjetra. Međutim, oblaci su spriječili nebeski spektakl koji je odvijao točno u vrijeme glazbenog dijela programa, potpuna pomrčina Mjeseca. Kada se Mjesec konačno ukazao iza 21 sat, Mjesec je već počeo izlaziti iz Zemljine sjene.

Organizatori događaja su Turistička zajednica općine Podstrana, udruga Žrvanj iz Žrnovnice, a veliku podršku događaju daju HGSS stanica Split i Planinarsko društvo Perun iz Podstrane.

Glazbenici su nakon događaja nastavili druženje u kultnom ugostiteljskom objektu "Carevi dvori" u Gornjoj Podstrani.