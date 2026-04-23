Određeno tko će suditi Jadranski derbi

Najvažniji susret kola povjeren je 32-godišnjem Anti Čulini iz Zagreba, kojem će to biti treći put da vodi okršaj Rijeke i Hajduka. Zanimljivo, splitski klub još uvijek čeka pobjedu u derbijima koje je sudio Čulina. U sezoni 2022./23. Rijeka je slavila 2:1, dok je u aktualnoj sezoni 2024./25. njihov ogled završio bez pogodaka - 0:0.

U subotu od 16 sati Slaven Belupo dočekuje Vukovar 1991, a pravdu će dijeliti Patrik Pavlešić iz Duge Rese uz pomoć Bojana Zobenice i Filipa Krznarića, dok je četvrti sudac Filip Dragašević. U VAR sobi bit će Ante Čuljak i Luka Pušić.

Osijek i Lokomotiva igraju u subotu od 18:15, a glavni sudac je Mateo Erceg iz Benkovca. Pomagat će mu Alen Jakšić i Kristijan Kuduz, dok je četvrti sudac Jakov Titlić. VAR je povjeren Mariju Zebecu, a AVAR Vedranu Đuraku.

Nedjeljni program otvara derbi Rijeke i Hajduka u 16 sati koji vodi Ante Čulina, uz asistente Ivana Janića i Gorana Patakija te četvrtog suca Zdenka Lovrića. VAR sudac je Dario Bel, a njegov pomoćnik Kristijan Novosel.

Istog dana od 18:45 Dinamo na Maksimiru igra protiv Varaždina, a utakmicu sudi Antonio Melnjak iz Rijeke. Njegovi pomoćnici su Luka Pajić i Kruno Šarić, dok je četvrti sudac Oliver Romić. Za VAR su zaduženi Tihomir Pejin i Ivan Matić.

Kolo će zaključiti Gorica i Istra 1961 u ponedjeljak od 18 sati. Glavni sudac je Patrik Kolarić iz Čakovca, uz pomoć Ivana Starčevića i Josipa Bošnjaka, dok je četvrti sudac Nikola Vuković. VAR ulogu imaju Ivan Vučković i Anto Marić, piše tportal.