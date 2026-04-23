Rebić ima potres mozga. Neće igrati protiv Rijeke

Ante Rebić (32) neće igrati za Hajduk protiv Rijeke u nedjelju u 16 sati na Rujevici, u 32. kolu SuperSport HNL-a. Krilni napadač propustit će Jadranski derbi zbog potresa mozga. Podsjetimo, prije dva dana stradao je u sudaru glavama s Eminom Hasićem u susretu u kojem je Osijek na Poljudu slavio 0:1.

Odmah je izašao iz igre, a nakon utakmice izgledao je dobro i činilo se da će biti spreman za utakmicu s Rijekom. Međutim, u srijedu se požalio na bolove te je utvrđen potres mozga. Uz Rebića, zbog akumuliranih žutih kartona utakmicu propušta i napadač Michele Šego (25). S druge strane, vraća se kapetan Marko Livaja (32), koji je preskočio Osijek zbog žutih kartona.

Pet kola prije kraja Hajduk ima 13 bodova manje od Dinama. Ako momčad trenera Gonzala Garcije izgubi od Rijeke ili Dinamo u kasnijem terminu pobijedi Varaždin, zagrebački klub osigurat će naslov jer će imati nedostižnu bodovnu prednost, piše Index.

Hoće li Rebić ostati u Hajduku?

Rebić je u ljeto 2025. došao u Hajduk. Ove sezone kao prvotimac upisao je 28 nastupa, sedam golova i pet asistencija u svim natjecanjima. Ugovor mu traje do kraja sezone i još nije poznato hoće li ostati.

Garciju su pitali kakva je Rebićeva sudbina s obzirom na ugovor. Trener je odgovorio: "Moramo vidjeti sa sportskim direktorom. To su stvari koje ćemo interno iskomunicirati."