Gastroenterolog: Ovo jedem za doručak, ručak i večeru kako bih smanjio rizik od raka debelog crijeva

"Mislim da je prehrana jedan od glavnih uzroka porasta raka debelog crijeva. Kao društvo, posebno mlađa generacija, konzumiramo puno ultra-prerađene hrane. Proizvodi se u tvornicama, ima malo vlakana, a puno šećera", objašnjava dr. Partho Nandi, dodajući da šećer ozbiljno narušava crijevni mikrobiom, koji se sastoji od trilijuna bakterija i gljivica, prenosi N1.

Iako zvuči neugodno, raznolik i zdrav mikrobiom ključan je za cjelokupno zdravlje. Kada je poremećen, stvara okruženje pogodno za razvoj bolesti, uključujući rak. "Rak je prekomjerni rast tkiva u tijelu. Ako je imunološki sustav jak, može pomoći u zaštiti. Ali ako je oslabljen zbog loše prehrane, više to ne može", upozorava dr. Nandi, naglašavajući da se većina imunološkog sustava nalazi u crijevima.

Kako prehrana utječe na rizik od raka

Baš kao što loša prehrana može povećati rizik, dobra prehrana ga može smanjiti. "Ohrabrujuće je to što prehranom možemo aktivno utjecati na smanjenje rizika od raka", kaže dr. Nandy i objašnjava da se mikrobiom stalno mijenja, što znači da se pozitivne promjene mogu osjetiti unutar nekoliko tjedana od promjene navika.

Kako bi održao zdrav mikrobiom, dr. Nandy se fokusira na cjelovite namirnice umjesto ultraprerađenih. U svojoj prehrani preferira vlakna iz voća, povrća, cjelovitih žitarica i biljnih proteina. Također redovito konzumira fermentiranu hranu poput kefira, kimchija, kiselog kupusa ili kiselih krastavaca, jer potiču rast dobrih bakterija.

Kako izgleda njegov jelovnik?

Doručak

Za doručak obično jede jogurt s voćem. Voće pruža prirodnu slatkoću, što je zdravije od zaslađenih jogurta. Jogurt sadrži probiotike koji hrane dobre bakterije u crijevima.

Ne jede uvijek isto voće, već ga mijenja kako bi dobio različite hranjive tvari. Na primjer, jedan dan bira borovnice, a drugi dan ananas. Raznolikost je ključna za zdravlje crijeva.

Osim toga, započnite dan s oko litrom vode i nastavite se hidrirati tijekom dana, jer voda pomaže probavi i sprječava zatvor.

Ručak

Ručak mu je najobilniji obrok, koji jede polako i raspoređen na nekoliko sati. Objašnjava da tijelu treba više energije tijekom dana nego navečer.

Najčešće jede veliku porciju salate s različitim sastojcima, poput slanutka, jaja, lososa ili kvinoje. Raznolikost sastojaka je opet ključna.

Zbog obilnog i sporog ručka, nema potrebe za grickalicama poput čipsa ili slatkiša.

Večera

Večera je jednostavna. Počinje s povrćem, poput brokule ili cvjetače, a zatim dodaje proteine, piletinu, ribu ili biljne izvore.

Začini poput kurkume, kumina i đumbira često se koriste u njegovoj kuhinji, što smanjuje upalu. Večeru vidi kao obrok koji pomaže tijelu da se oporavi prije spavanja.

Izbjegava gazirana pića i alkohol, jer negativno utječu na zdravlje crijeva.

San kao ključ zdravlja

Iako nije hrana, dr. Nandi san naziva "hranom za mozak" i trudi se spavati barem sedam sati svake noći.

"San je važan za imunološki sustav i cijelo tijelo. Omogućuje tijelu da se odmori i oporavi", kaže.

Istraživanja pokazuju da nedostatak sna povećava rizik od hipertenzije, dijabetesa, pretilosti, depresije, srčanog i moždanog udara.