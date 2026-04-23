Ovo su najčešće greške kojima uništavate kuhinjske noževe

Od mnoštva dostupnih kuhinjskih pomagala, nijedno se po svojoj korisnosti i svestranosti ne može mjeriti s dobrim kuhinjskim nožem. Bez obzira na cijenu, dobro održavan nož najbolji je prijatelj svakog kuhara, a užitak rezanja savršeno tankih ploški ili preciznog trančiranja mesa nešto je čime se svaki vješt kuhar ponosi.

Iako mnogi misle da je oštar nož opasan, istina je zapravo suprotna - tupi nož koji sklizne s namirnice mnogo je veća prijetnja. Održavanje oštrice zahtijeva pažljivu brigu te promišljen pristup čišćenju, pohrani i korištenju, a postoje česte pogreške koje mnogi nesvjesno čine i tako polako uništavaju svoje noževe, prenosi Index.

Pranje u perilici posuđa

Apsolutno najgora stvar koju možete učiniti ako želite sačuvati oštrinu svojih noževa jest staviti ih u perilicu posuđa. Iako se sterilizacija u stroju može činiti kao dobra ideja, iznimno vruća voda može stvoriti mikroskopske pukotine na oštrici, što s vremenom dovodi do korozije. Krhke oštrice, poput onih na keramičkim noževima, mogu se uništiti u samo nekoliko ciklusa pranja.

Snažni mlazovi vode u perilici uzrokuju sudaranje noževa s drugim priborom, što ne samo da može narušiti integritet oštrice, već je i otupljuje. Ni agresivne kemikalije iz deterdženata ne pomažu - iako su izvrsne za razgradnju masnoće, mogu naštetiti i drškama i metalnim dijelovima vaših noževa.

Pohrana noževa u ladici

Ako je udaranje o drugo posuđe u perilici loše za noževe, isto vrijedi i za njihovo držanje u ladici pretrpanoj ostalim priborom. Svaki put kada otvorite ili zatvorite ladicu, noževi udaraju jedni o druge i o vilice, žlice i ostale alate, što dovodi do oštećenja i tupljenja oštrica. Pritom ne treba zanemariti ni opasnost od posjekotina prilikom posezanja u takvu ladicu.

Srećom, postoje sigurnije alternative za pohranu. Drveni stalak za noževe na radnoj plohi provjereni je klasik, dok neki preferiraju magnetsku traku koja štedi prostor. Ako ih baš morate pohraniti u ladicu, razmislite o ulaganju u poseban umetak koji će držati noževe odvojenima i sigurnima.

Ostavljanje noževa u sudoperu

Namakanje kuhinjskih noževa u sudoperu još je jedna uobičajena praksa koju treba odmah prekinuti. Produljeni kontakt s vodom štetan je za oštricu i za dršku, a ostavljanje noža u vrućoj vodi okruženog drugim posuđem, tanjurima i loncima jednako je loše kao i pranje u perilici. Ako mislite da je posezanje u ladicu opasno, zamislite što se može dogoditi kada gurnete ruku u vodu punu sapunice, ne znajući da se oštri noževi u njoj nalaze.

Najbolji i najsigurniji način čišćenja, kojeg se drže i profesionalni kuhari, jest brisanje oštrice vlažnom krpom odmah nakon upotrebe. Nakon toga nož temeljito osušite čistim, suhim ručnikom, umjesto da ga ostavite da se suši na zraku. To će spriječiti zadržavanje vlage na metalu i dršci.

Korištenje pogrešnog noža za određenu namirnicu

Postoji dobar razlog zašto postoji toliko mnogo vrsta noževa - svaki je dizajniran za specifičnu namjenu. Različiti oblici i veličine čine ih prikladnima za niz različitih zadataka, od rezanja pečenja do filetiranja ribe ili guljenja krumpira. Korištenje pogrešnog noža za određenu namirnicu može biti štetno za oštricu, a uz to će i sam posao učiniti težim.

Uporaba noževa na metalnim ili kamenim daskama

Ako već niste znali, korištenje prave daske za rezanje gotovo je jednako važno kao i odabir pravog noža, pogotovo radi očuvanja samog noža. Daske za rezanje izrađene od metala i kamena možda izgledaju privlačno, ali su pogubne za vaše kuhinjske noževe. Kontakt s tim tvrdim površinama iskrivit će oštricu i otupiti je nakon samo nekoliko korištenja.

Najbolje je koristiti daske koje su mekše od noža, poput onih drvenih ili plastičnih. Drvene daske najbolje su za vaše noževe jer su mekše. Uz pravilno održavanje, obično traju duže od plastičnih. Održavajte ih dobro, baš kao i svoje noževe, i služit će vam dugi niz godina.