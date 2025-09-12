Odrasli koji rijetko posjećuju roditelje obično imaju 4 razloga, pokazuju studije

Kako ljudi stare, dinamika obiteljskih odnosa prirodno se mijenja. Iako roditelji često očekuju da će bliskost i učestalost posjeta ostati jednaki, odrasla djeca razvijaju vlastite živote, obveze i emocionalne potrebe. Studije pokazuju da postoje brojni razlozi zbog kojih dolazi do smanjenja učestalosti posjeta, a oni nisu uvijek odraz manjka ljubavi ili brige, već rezultat složenih životnih okolnosti i osobnih iskustava.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

1. Ne žive u blizini

Geografska udaljenost jedan je od najčešćih razloga. Radne obveze, financijska nesigurnost i odrastanje vlastite obitelji otežavaju pronalazak vremena za putovanja i druženja. Prema studijama, bliskost odnosa više ovisi o prihodima i socioekonomskom statusu nego o fizičkoj udaljenosti.

Kada odrasla djeca imaju manje prihode i više rade, često ostaju bliže roditeljima zbog praktične podrške. No kad su samostalna i financijski neovisna, udaljenost može biti znak njihove neovisnosti i autonomije, piše YourTango.

2. Zauzetost

Prirodno udaljavanje nakon godina bliskosti često roditeljima teško pada. Neki tada pribjegavaju osjećajima krivnje ili prelasku granica u pokušaju da održe vezu. Međutim, odrasla djeca koja rjeđe posjećuju roditelje uglavnom su jednostavno zauzeta vlastitim životom - poslom, djecom i odnosima.

Kada im se roditelji obraćaju uglavnom kroz prigovore i osjećaj krivnje, umjesto iskrene poruke poput "nedostajete nam", motivacija za posjete dodatno slabi.

3. Nerazriješena trauma iz djetinjstva

Prema istraživanjima, odrasla djeca koja su prošla kroz traume u djetinjstvu i dalje nose njihove posljedice. To se može odraziti kroz poteškoće u romantičnim vezama, smanjeno samopouzdanje, loše mehanizme suočavanja i sklonost pretjeranoj samostalnosti.

Mnogi izbjegavaju posjete jer se ne žele ponovno osjećati odbačeno, neshvaćeno ili poniženo. Ako kod roditelja ne osjećaju siguran prostor za razgovor o prošlim iskustvima, radije se posvećuju vlastitoj dobrobiti.

4. Potreba za neovisnošću

Odrasla djeca koja su se u djetinjstvu osjećala zanemareno ili umanjeno često razvijaju snažnu želju za neovisnošću. Umjesto druženja s roditeljima, fokusiraju se na vlastiti život, stvarajući distancu od prošlih rana.

Takva djeca uče da drugi neće zadovoljiti njihove potrebe ili biti dosljedni, pa se okreću hiper-neovisnosti kao izvoru kontrole i sigurnosti. No, upravo ta potreba za potpunom kontrolom često otežava stvaranje dubljih i uravnoteženih odnosa, kako s roditeljima, tako i s partnerima i prijateljima.