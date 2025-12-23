Odobrena prva tableta koja topi kilograme

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je tabletu za mršavljenje Wegovy, što predstavlja prvu takvu tabletu na tržištu i potencijalnu prekretnicu u liječenju pretilosti. Vijest je objavio proizvođač lijeka, danski farmaceutski div Novo Nordisk, prenosi Index.

Praktičnija opcija s istim učinkom

Iz tvrtke Novo Nordisk poručili su kako je tableta, koja se uzima jednom dnevno, "prikladna opcija" u usporedbi s tjednom injekcijom te će omogućiti jednak gubitak težine. Wegovy je, za razliku od sličnih lijekova poput Ozempica koji su prvenstveno odobreni za liječenje dijabetesa tipa 2, od početka namijenjen isključivo za mršavljenje.

Klinička ispitivanja koja je provela sama tvrtka pokazala su impresivne rezultate. Tableta Wegovy dovela je do prosječnog gubitka tjelesne težine od 16,6 posto. Tvrtka dodaje kako je čak trećina od oko 1300 sudionika ispitivanja izgubila 20 posto ili više svoje težine.

"Jednako puno težine kao i originalna injekcija"

"Pacijenti će imati prikladnu tabletu koja se uzima jednom dnevno i koja im može pomoći da izgube jednako puno težine kao i originalna injekcija Wegovy," izjavio je Mike Doustdar, glavni izvršni direktor tvrtke.

Očekuje se da će se tableta na američkom tržištu pojaviti već početkom siječnja 2026. godine, što je za samo nekoliko tjedana.

Pozitivna reakcija tržišta

Odobrenje tablete moglo bi značajno potaknuti prodaju Novo Nordiska nakon izazovne godine u kojoj je tvrtka upozoravala na dobit i suočila se s intenzivnom konkurencijom, ponajviše od strane farmaceutske tvrtke Eli Lilly.

Vijest je odmah pozitivno odjeknula na burzi - dionice Novo Nordiska porasle su za gotovo 10 posto u trgovanju nakon zatvaranja burze u New Yorku.