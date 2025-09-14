ODMJERENE I ELEGANTNE Kolinda Grabar-Kitarović se družila s poznatom Splićankom na važnom događaju

Na svečanom otvorenju Svjetskog prvenstva u hrvanju posebnu pažnju privukle su dvije dame, Kolinda Grabar-Kitarović i Blanka Mateša koje su zajedno stigle u elegantnim i upečatljivim izdanjima.
Kolinda je odabrala trendovski spoj retro uzorka i jarkih boja. Istaknula se bijelim hlačama visokog struka na crne točkice, s naglašenim pojasom i širokim krojem koji je kombinaciji dao dozu profinjenosti. Look je zaokružila ružičastom košuljom koja je unijela svježinu i dodatno naglasila njezin prepoznatljiv modni stil.
Blanka se, pak, odlučila za klasiku jednostavnu crnu mini haljinu s bijelim ovratnikom. Diskretni zlatni nakit i raspuštena kosa upotpunili su dojam odmjerene elegancije.
