Close Menu

ODMJERENE I ELEGANTNE Kolinda Grabar-Kitarović se družila s poznatom Splićankom na važnom događaju

FOTO Ukrale su svu pozornost

Na svečanom otvorenju Svjetskog prvenstva u hrvanju posebnu pažnju privukle su dvije dame, Kolinda Grabar-Kitarović i Blanka Mateša koje su zajedno stigle u elegantnim i upečatljivim izdanjima.

Kolinda je odabrala trendovski spoj retro uzorka i jarkih boja. Istaknula se bijelim hlačama visokog struka na crne točkice, s naglašenim pojasom i širokim krojem koji je kombinaciji dao dozu profinjenosti. Look je zaokružila ružičastom košuljom koja je unijela svježinu i dodatno naglasila njezin prepoznatljiv modni stil.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Blanka se, pak, odlučila za klasiku jednostavnu crnu mini haljinu s bijelim ovratnikom. Diskretni zlatni nakit i raspuštena kosa upotpunili su dojam odmjerene elegancije.

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli @blanka.matesa

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
5
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
1
Sad
0
Mad
1