Odgođen večerašnji koncert Uršule Najev i Black Coffee u Lori

Najavljivani i gotovo rasprodani četvrti splitski koncert Uršule Najev i Black Coffee „U čast divama hrvatske glazbe“, koji se večeras trebao održati u dvorani Lora, odgođen je zbog bolesti izvođača.

Organizatori su potvrdili kako je novi termin već određen te će se koncert održati 18. ožujka u 20 sati u Teatru uz more u dvorani Lora.

Kupljene ulaznice vrijede za novi datum i nije ih potrebno mijenjati. Posjetitelji kojima novi termin ne odgovara mogu ostvariti povrat novca na prodajnom mjestu na kojem su ulaznice kupili.

Za ulaznice kupljene putem Entrio platforme, povrat je moguće zatražiti isključivo putem online obrasca na službenoj stranici Entrija, najkasnije do 26. veljače.

„Koncert koji se trebao održati večeras, u četvrtak, 19. veljače, nažalost moramo odgoditi zbog bolesti izvođača. Zahvaljujemo na razumijevanju i vidimo se 18. ožujka na četvrtom splitskom koncertu ‘U čast divama hrvatske glazbe’“, poručio je Tadija Kolovrat iz Teatra uz more.