Odbila test na droge i vozila s nevažećom dozvolom: 21-godišnjakinja kažnjena s više od 2.000 eura

Najveća novčana kazna u proteklom tjednu izrečena je 21-godišnjakinji koju su policijski službenici Postaje prometne policije Dubrovnik zaustavili tijekom redovne kontrole prometa u večernjim satima u srijedu, 15. listopada, na području Dubrovnika.

Mlada vozačica je odbila testiranje na prisutnost droga u organizmu, a kod nje je pronađena i manja količina marihuane koja je uz potvrdu oduzeta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Osim toga, prometnom kontrolom je također utvrđeno kako inozemnu vozačku dozvolu nije zamijenila za vozačku dozvolu RH.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga i Zakona o sigurnosti prometa na cestama kažnjena je novčanom kaznom od 2.046,61 eura i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije.

