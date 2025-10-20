Odbila test na droge i vozila s nevažećom dozvolom: 21-godišnjakinja kažnjena s više od 2.000 eura

Najveća novčana kazna u proteklom tjednu izrečena je 21-godišnjakinji koju su policijski službenici Postaje prometne policije Dubrovnik zaustavili tijekom redovne kontrole prometa u večernjim satima u srijedu, 15. listopada, na području Dubrovnika.
Mlada vozačica je odbila testiranje na prisutnost droga u organizmu, a kod nje je pronađena i manja količina marihuane koja je uz potvrdu oduzeta.
Osim toga, prometnom kontrolom je također utvrđeno kako inozemnu vozačku dozvolu nije zamijenila za vozačku dozvolu RH.
Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga i Zakona o sigurnosti prometa na cestama kažnjena je novčanom kaznom od 2.046,61 eura i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije.
