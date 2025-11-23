Od svastike na Poljudu prošlo je 10 godina! Evo što danas kaže policija

Deset godina nakon što je na travnjaku splitskog Poljuda uočen nacistički simbol svastike, policija još nije pronašla počinitelja. Splitsko-dalmatinska policija rekla je za 24sata da su "provedene brojne radnje".

Navode kako je odmah nakon saznanja da je počinjeno kazneno djelo pokrenuto opsežno kriminalističko istraživanje. Obavljen je očevid, pregledane su snimke video nadzora, pretrage, obavljeni su razgovori s velikim brojem osoba, obavljena su različita vještačenja izuzetih tragova, provedena su različita testiranja, obrada terena šireg i užeg dijela stadiona, DNA analize i jako veliki broj drugih mjera i radnji.

Sve prikupljene informacije dostavljene su nadležnom državnom odvjetništvu, kojem je predana i kaznena prijava za kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju.

Utakmica na Poljudu protiv Italije

Za 24sata policija je priopćila: "U sklopu kriminalističkog istraživanja događaja od 12. lipnja 2015. godine, kada je na travnjaku stadiona Poljud uočen simbol svastike, provedene su brojne mjere i radnje kako bi se utvrdio identitet počinitelja, ali do današnjeg dana nije postignut željeni rezultat".

Policija podsjeća kako je 15. srpnja 2015. objavljen videozapis snimljen u noći s 8. na 9. lipnja te su tada pozvali građane da prijave sve korisne informacije. U veljači 2016. ministar unutarnjih poslova donio je i Odluku o raspisivanju nagrade od 20 tisuća kuna za svaku obavijest koja bi mogla dovesti do otkrivanja i uhićenja počinitelja. Istaknuli su da je diskrecija građanima bila zajamčena te da su bili otvoreni za sve informacije koje bi mogle rasvijetliti slučaj.

Podsjetimo, svastika je otkrivena na travnjaku u trenutku kada je hrvatska reprezentacija zbog UEFA-ine kazne igrala pred praznim tribinama protiv Italije, kazne koja je uslijedila nakon ranijih ustaških pokliča i upotrebe pirotehnike na susretu s Norveškom.