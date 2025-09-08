Od premijere novog filma Stipe Božića, do projekcija i radionica: Nikad bogatiji program Mosor Film Festivala

Mosor Film Festival ove godine dolazi u posebnom izdanju – kao dio proslave velikog jubileja, 100 godina djelovanja Hrvatskog planinarskog društva Mosor.
Festival započinje u četvrtak, 11. rujna, u kinu Zlatna vrata premijerom novog filma Stipe Božića „Alpski ratnici“ (89 min). Nakon svečanog otvaranja, program se seli na livadu Ljubač, podno planinarskog doma Umberto Girometta, gdje će u petak i subotu, 12. i 13. rujna, pod zvjezdanim nebom biti prikazana bogata selekcija filmova domaćih i stranih autora.
Na programu su kratki i dokumentarni filmovi iz Hrvatske, BiH, Crne Gore, Bugarske, SAD-a i Kanade, a publika će moći pogledati naslove poput „Mala planinarka“, „Himalajski ratnici“, „Biokovo – winter hike Sv. Jure“, „Eiger North Face“ i mnoge druge.
Osim filmskog dijela, subotnje poslijepodne donosi glazbenu radionicu „Ritam srca“, dok je u večernjim satima predviđeno predstavljanje knjige „Srce mog medvjeda“ autora Milana Majerovića Stilinovića. Festival završava u nedjelju, 14. rujna, jutarnjom jogom u prirodi za djecu i odrasle.
Na kraju festivala dodijelit će se nagrade za tri najbolja filma, a o njima će odlučivati stručni žiri u sastavu Jurica Pavičić, Milan Majerović Stilinović i Stipe Božić.
Festival kroz godine
Mosor Film Festival osnovan je 2014. godine i od tada promovira filmove i književna djela koja slave planine, prirodu, alpinizam, penjanje i speleologiju. Projekcije na otvorenom, pod mosorskim nebom, postale su zaštitni znak festivala i poseban doživljaj za sve posjetitelje.
Kroz godine je ugostio brojne međunarodne autore, a 2021. film „Siberian Summer“ osvojio je Grand Prix, dok je dokumentarac „The Tough“ dobio posebno priznanje žirija. Prošle godine, festival je bio dio obilježavanja 150 godina organiziranog planinarstva u Hrvatskoj te ponudio bogat popratni program unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima.
Dobrodošli na Mosor
Ovogodišnji, deveti po redu festival, spaja film, planine i veliku obljetnicu HPD-a Mosor. Svi programi su besplatni, a organizatori pozivaju posjetitelje da zajedno proslave stoljeće planinarske strasti i ljubavi prema prirodi.
Vidimo se u Splitu, vidimo se na Mosoru – vidimo se na festivalu!
PROGRAM MOSOR FILM FESTIVALA
Četvrtak, 11. rujna 2025.
19:30 – Kino Zlatna vrata, Split
Otvaranje 9. Mosor Film Festivala
„Alpski ratnici“ – premijera filma Stipe Božića (Hrvatska, 89 min)
Petak, 12. rujna 2025.
20:00 – Mosor, livada Ljubač (podno planinarskog doma Umberto Girometta)
Projekcije filmova:
„Mala planinarka“ – Franjo Matašić (Hrvatska, 14 min)
„Izgleda da je tak“ – Kristina Košutić (Hrvatska, 5 min)
„Prenajrije“ – Vanja Bežovan (Hrvatska, 10 min)
„Himalajski ratnici“ – Zehrudin Isaković (Bosna i Hercegovina, 55 min)
„Bushido – The Choice“ – Marcin Tomaszewski (Poljska, 29 min)
Subota, 13. rujna 2025.
16:00 – Mosor, livada Ljubač
Glazbena radionica „Ritam srca“
Voditelji: Ivan i Temi Maslov (za djecu i odrasle)
19:00 – Mosor, livada Ljubač
Predstavljanje knjige
„Srce mog medvjeda“ – razgovor s autorom Milanom Majerovićem Stilinovićem
Moderatorica: Tanja Mravak
20:00 – Mosor, livada Ljubač
Projekcije filmova:
„The Night Shift“ – Ruslan Vakrilov (Bugarska, 15 min)
„Biokovo – winter hike Sv. Jure“ – Marko Kovač (Hrvatska, 5 min)
„2 Legs Is 2 Easy“ – Tamara Šušaj (SAD, 7 min)
„U srcu planine Adrion“ – Ivan Delmić (Hrvatska, 21 min)
„La Rubia“ – Bronwyn Hodgins & Julia Cassou (Kanada/Francuska, 30 min)
„Eiger North Face“ – Rajko Popović (Crna Gora, 26 min)
„SOM se vratio“ – Marko Kovač (Hrvatska, 11 min)
„140 km duga priča iz Nepala“ – Sandra Drmić (Hrvatska, 30 min)
Nedjelja, 14. rujna 2025.
08:00 – Mosor, livada Ljubač
Joga u prirodi
Voditeljica: Temi Maslov (za djecu i odrasle)
Na kraju festivala, stručni žiri u sastavu Jurica Pavičić, Milan Majerović Stilinović i Stipe Božić dodijelit će nagrade za tri najbolja filma.
Svi programi su besplatni i otvoreni za javnost.