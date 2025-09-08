Od premijere novog filma Stipe Božića, do projekcija i radionica: Nikad bogatiji program Mosor Film Festivala

Mosor Film Festival ove godine dolazi u posebnom izdanju – kao dio proslave velikog jubileja, 100 godina djelovanja Hrvatskog planinarskog društva Mosor.

Festival započinje u četvrtak, 11. rujna, u kinu Zlatna vrata premijerom novog filma Stipe Božića „Alpski ratnici“ (89 min). Nakon svečanog otvaranja, program se seli na livadu Ljubač, podno planinarskog doma Umberto Girometta, gdje će u petak i subotu, 12. i 13. rujna, pod zvjezdanim nebom biti prikazana bogata selekcija filmova domaćih i stranih autora.

Na programu su kratki i dokumentarni filmovi iz Hrvatske, BiH, Crne Gore, Bugarske, SAD-a i Kanade, a publika će moći pogledati naslove poput „Mala planinarka“, „Himalajski ratnici“, „Biokovo – winter hike Sv. Jure“, „Eiger North Face“ i mnoge druge.

Osim filmskog dijela, subotnje poslijepodne donosi glazbenu radionicu „Ritam srca“, dok je u večernjim satima predviđeno predstavljanje knjige „Srce mog medvjeda“ autora Milana Majerovića Stilinovića. Festival završava u nedjelju, 14. rujna, jutarnjom jogom u prirodi za djecu i odrasle.

Na kraju festivala dodijelit će se nagrade za tri najbolja filma, a o njima će odlučivati stručni žiri u sastavu Jurica Pavičić, Milan Majerović Stilinović i Stipe Božić.

Festival kroz godine

Mosor Film Festival osnovan je 2014. godine i od tada promovira filmove i književna djela koja slave planine, prirodu, alpinizam, penjanje i speleologiju. Projekcije na otvorenom, pod mosorskim nebom, postale su zaštitni znak festivala i poseban doživljaj za sve posjetitelje.

Kroz godine je ugostio brojne međunarodne autore, a 2021. film „Siberian Summer“ osvojio je Grand Prix, dok je dokumentarac „The Tough“ dobio posebno priznanje žirija. Prošle godine, festival je bio dio obilježavanja 150 godina organiziranog planinarstva u Hrvatskoj te ponudio bogat popratni program unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima.

Dobrodošli na Mosor

Ovogodišnji, deveti po redu festival, spaja film, planine i veliku obljetnicu HPD-a Mosor. Svi programi su besplatni, a organizatori pozivaju posjetitelje da zajedno proslave stoljeće planinarske strasti i ljubavi prema prirodi.

Vidimo se u Splitu, vidimo se na Mosoru – vidimo se na festivalu!

PROGRAM MOSOR FILM FESTIVALA Četvrtak, 11. rujna 2025. 19:30 – Kino Zlatna vrata, Split Otvaranje 9. Mosor Film Festivala „Alpski ratnici“ – premijera filma Stipe Božića (Hrvatska, 89 min) Petak, 12. rujna 2025. 20:00 – Mosor, livada Ljubač (podno planinarskog doma Umberto Girometta)

Projekcije filmova: „Mala planinarka“ – Franjo Matašić (Hrvatska, 14 min) „Izgleda da je tak“ – Kristina Košutić (Hrvatska, 5 min) „Prenajrije“ – Vanja Bežovan (Hrvatska, 10 min) „Himalajski ratnici“ – Zehrudin Isaković (Bosna i Hercegovina, 55 min) „Bushido – The Choice“ – Marcin Tomaszewski (Poljska, 29 min) Subota, 13. rujna 2025. 16:00 – Mosor, livada Ljubač Glazbena radionica „Ritam srca“ Voditelji: Ivan i Temi Maslov (za djecu i odrasle) 19:00 – Mosor, livada Ljubač Predstavljanje knjige „Srce mog medvjeda“ – razgovor s autorom Milanom Majerovićem Stilinovićem Moderatorica: Tanja Mravak 20:00 – Mosor, livada Ljubač

Projekcije filmova: „The Night Shift“ – Ruslan Vakrilov (Bugarska, 15 min) „Biokovo – winter hike Sv. Jure“ – Marko Kovač (Hrvatska, 5 min) „2 Legs Is 2 Easy“ – Tamara Šušaj (SAD, 7 min) „U srcu planine Adrion“ – Ivan Delmić (Hrvatska, 21 min) „La Rubia“ – Bronwyn Hodgins & Julia Cassou (Kanada/Francuska, 30 min) „Eiger North Face“ – Rajko Popović (Crna Gora, 26 min) „SOM se vratio“ – Marko Kovač (Hrvatska, 11 min) „140 km duga priča iz Nepala“ – Sandra Drmić (Hrvatska, 30 min) Nedjelja, 14. rujna 2025. 08:00 – Mosor, livada Ljubač Joga u prirodi Voditeljica: Temi Maslov (za djecu i odrasle) Na kraju festivala, stručni žiri u sastavu Jurica Pavičić, Milan Majerović Stilinović i Stipe Božić dodijelit će nagrade za tri najbolja filma.

Svi programi su besplatni i otvoreni za javnost.