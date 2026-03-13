Od danas je u svim školama u Hrvatskoj zabranjeno korištenje mobitela

Od danas je u hrvatskim osnovnim i srednjim školama na snazi zabrana korištenja mobitela tijekom nastave, a odluka dolazi u trenutku kada istraživanja pokazuju da učenici digitalnu tehnologiju ponajviše koriste za zabavu, dok je njezina primjena u obrazovne svrhe znatno rjeđa.

Prema rezultatima opsežnog istraživanja koje je proveo CARNET u suradnji s Katoličkim sveučilištem, u kojem je sudjelovalo oko četiri tisuće učenika, sve je prisutnija i upotreba umjetne inteligencije među mladima. Tako svaki drugi srednjoškolac koristi alate umjetne inteligencije, poput ChatGPT-a.

Istraživanje je pokazalo i da velik broj učenika digitalne tehnologije koristi bez nadzora roditelja. Čak 70 posto ispitanih navodi da kod kuće nema nikakav oblik roditeljske kontrole nad načinom i vremenom korištenja interneta i digitalnih uređaja.

Na temelju dobivenih rezultata izrađene su i preporuke namijenjene roditeljima, učenicima i nastavnicima. Cilj je potaknuti odgovornije korištenje tehnologije, bolje razumijevanje mogućnosti umjetne inteligencije te smanjiti vrijeme koje djeca provode na društvenim mrežama i zabavnim sadržajima.

U CARNET-u najavljuju i razvoj digitalnog alata koji bi učenicima trebao pomoći u učenju. Riječ je o virtualnom pomoćniku kojem će učenici moći pristupiti u bilo koje vrijeme, a koji bi trebao biti dostupan 24 sata na dan. Očekuje se da bi sustav mogao početi s radom za otprilike šest mjeseci.