Očuh ubio petomjesečnu bebu nakon svađe s bivšom djevojkom

Muškarac je na sudu u Swanseaju optužen da je u naletu bijesa usmrtio svog petomjesečnog posinka nakon svađe s bivšom partnericom. Thomas Morgan (29) tereti se da je djetetu Jensen-Leeju Dougalu nanio smrtonosne ozljede, no krivnju poriče, piše Sky News.

Morgan je bio u vezi s djetetovom majkom Jordan Dougal te se smatrao njegovim očuhom. Optužnica ga tereti za ubojstvo i tri kaznena djela nanošenja teških tjelesnih ozljeda s namjerom. Tužiteljica Caroline Rees izjavila je da je Morgan „ozbiljno iznevjerio povjerenje“ kada je 30. ožujka 2024. ostao sam s bebom.

Prema navodima tužiteljstva, toga se dana Morgan žestoko posvađao sa svojom bivšom djevojkom Georgijom Griffiths, kojoj je u porukama upućivao uvrede. Rees je poroti rekla da je ta razmjena „pokrenula prekidač“ u Morganu te da je, kada je ostao sam s djetetom, bio ljut i agresivan, nesposoban brinuti se o bebi.

Majka djeteta, koja je u tom trenutku bila na poslu, primila je poziv u kojem joj je Morgan rekao da se beba guši i da ne diše. Nakon što je s djetetom istrčao iz kuće, susjed je započeo reanimaciju i pozvao hitne službe.

Liječnici su u bolnici utvrdili da je Jensen-Lee pretrpio teško oštećenje mozga, višestruke prijelome te opsežna krvarenja na oba oka. Sljedećeg dana dijete je isključeno s aparata za održavanje života.

Morgan odbacuje optužbe i tvrdi da je pokušao pomoći bebi nakon što joj je iznenada pozlilo dok je bila pod njegovom skrbi. Navodi da je dijete nakratko ostavio samo kako bi donio čistu tkaninu te da ga je potom zatekao bez svijesti.

Tužiteljstvo, međutim, tvrdi da je Morgan, potaknut bijesom nakon svađe, snažno protresao dijete, uzrokujući ozljede koje su dovele do njegove smrti u dobi od svega pet mjeseci. Suđenje se nastavlja.