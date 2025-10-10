Obje momčadi Ribole Kaštela u lovu na novu pobjedu

Nakon pobjedničkog otvaranja sezone prošle nedjelje na svom terenu prvotimci Ribole Kaštela ove subote idu na gostovanje u Sisak. U 2. kolu Superlige će odmjeriti snage s ekipom Siska sutra od 16 sati.

U kratkoj najavi jedan od najekspresivnijih kaštelanskih igrača Ante Kulušić je rekao: „Nakon 1. kola i otvaranja sezone pobjedom protiv ekipe Marsonije 3:1 nastavili smo s treninzima, idemo iz dana u dan, s treninga u trening. Odradili smo dobru utakmicu, naravno, ima tu još stvari za popravljat, ali mislim da će to sve doć radom. Bili smo enegični, oni su jedna individualno jako dobra ekipa, mogu biti težak protivnik svakome, ali vjerojatno nisu još dobro uigrani. Nadam se da ćemo protiv Siska još bolje odigrat te da ćemo iz treninga u trening, iz utakmice u utakmicu sve više napredovat i držat dobar kontinuitet. Borimo se, svaki dan je novi izazov, atmosfera u ekipi je dobra, trenira se, radimo, ozbiljno se pripremamo za svakog protivnika. Na utakmicu u Sisak idemo maksimalno ozbiljno, idemo to što bolje odradit, nastavit dobar ulazak u sezonu. Nadam se dobroj igri, energičnoj od početka i još boljem rezultatu.

A dobrom rezultatu nada se, naravno, i druga ekipa OK Ribola Kaštela koja će, također u subotu, 11. 10. svoju utakmicu 2. kola 1. Lige igrati u gostima. Protivnik im je OK Gorica, a susret će početi u 13 sati.

I momčad OK Ribola Kaštela II je sezonu počela pobjedom, s 3:2 su svladali Zrinski Nuštar u Vinkovcima.