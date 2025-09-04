Objavljeni dobitnici SHNL nagrada: Hajduk ima najboljeg igrača i to ovaj put nije Livaja

Objavljeno je tko su dobitnici SuperSport HNL nagrada za mjesec kolovoz. Svi navijači i obožavatelji hrvatskog nogometa imali su priliku glasati i odlučiti o tome tko bi trebao osvojiti nagrade za najboljeg igrača, trenera, gol i obranu mjeseca.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Nagradu za najboljeg igrača kolovoza dobio je Hajdukov Rokas Pukštas koji je pobijedio ispred Dinamovog Diona Drene Belje koji je zauzeo drugo mjesto. Među nominiranima bili su još Sandro Kulenović, Fran Karačić i Aleksa Latković.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹𝗻𝗮 𝗮𝗽𝗹𝗶𝗸𝗮𝗰𝗶𝗷𝗮 𝗛𝗥𝗻𝗼𝗴𝗼𝗺𝗲𝘁 (@hrnogomet_official)

Garcia osvojio nagradu ispred Kovačevića

Nagradu za najboljeg trenera u kolovozu također je otišla na Poljud jer ju je osvojio Gonzalo Garcia, koji je imao sedam bodova više od Dinamovog Marija Kovačevića. Treće mjesto zauzeo je Varaždinov Nikola Šafarić.

Najljepši gol mjeseca djelo je Dinamovog Gonzala Villara koji je sjajnim udarcem izvana zabio u 3:0 pobjedi protiv Istre. U posljednjoj kategoriji, obrana mjeseca, izabran je Davor Matijaš iz Gorice i njegova odlična obrana protiv Vukovara pri rezultatu 2:2, prenosi Index.