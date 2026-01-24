Objavljena lista najskupljih gradova svijeta. Evo gdje je Split

Objavljena je nova ljestvica najskupljih gradova za život, a razlike među njima veće su nego ikad, piše tportal. Prema najnovijim podacima platforme Numbeo, vrh svjetske liste ponovno drži Švicarska, dok su hrvatski gradovi, unatoč rastu troškova, i dalje znatno ispod globalnog prosjeka.

Najnovija analiza Numbea, koja se temelji na podacima više od 600 000 korisnika iz cijelog svijeta, uspoređuje svakodnevne troškove života u gradovima na svim kontinentima. U obzir su uzeti izdaci za hranu, restorane, prijevoz i režije, a rezultati jasno pokazuju gdje je život najskuplji, a gdje se još može proći osjetno povoljnije, prenosi tportal.

Švicarska bez konkurencije

Prvih šest mjesta na ljestvici najskupljih gradova na svijetu zauzimaju švicarski gradovi. Na samom vrhu nalazi se Zürich, a slijede ga Ženeva, Basel, Lausanne, Lugano i Bern. Među deset najskupljih gradova nalaze se i tri američka, New York na sedmom mjestu, Honolulu na devetom te San Francisco na desetom, dok se između njih smjestio Reykjavik, glavni grad Islanda.

Prema procjenama Numbea, život u Zürichu ozbiljan je udarac na kućni budžet i prije nego što se uopće uračuna stanarina. Prosječni mjesečni troškovi za samca iznose oko 1453 švicarska franka, što je približno 1567 eura, dok četveročlana obitelj mjesečno troši oko 5395 franaka, odnosno oko 5819 eura, bez najamnine.

Kako se računa indeks troškova

Numbeo koristi takozvani Indeks troškova života, koji se temelji na cijenama osnovnih namirnica, obroka u restoranima, javnog prijevoza, goriva te režijskih troškova poput struje, grijanja, vode i interneta. Troškovi najma stanova nisu uključeni u taj indeks, već se prate zasebno kroz Indeks najma.

Za usporedbu gradova na globalnoj razini koristi se New York kao referentna točka s indeksom 100. Gradovi s višim indeksom skuplji su od New Yorka, dok su oni s nižim indeksom povoljniji. U analizu je uključena i lokalna kupovna moć, temeljena na prosječnoj neto plaći. Primjerice, München, najskuplji njemački grad, nalazi se tek na 52. mjestu s indeksom 76,1, što znači da su troškovi života ondje otprilike četvrtinu niži nego u New Yorku.

20 najskupljih gradova za život na svijetu:

Zürich (Švicarska)

Ženeva (Švicarska)

Basel (Švicarska)

Lausanne (Švicarska)

Lugano (Švicarska)

Bern (Švicarska)

New York (Sjedinjene Američke Države)

Reykjavík (Island)

Honolulu (Sjedinjene Američke Države)

San Francisco (Sjedinjene Američke Države)

Tel Aviv-Jafa (Izrael)

Seattle (Sjedinjene Američke Države)

Oslo (Norveška)

Singapur (Singapur)

London (Ujedinjeno Kraljevstvo)

Washington, D.C. (Sjedinjene Američke Države)

San Jose (Sjedinjene Američke Države)

Boston (Sjedinjene Američke Države)

Charleston (Sjedinjene Američke Države)

Kopenhagen (Danska)

Gdje su Hrvatska i regija

U usporedbi sa svjetskim vrhom, gradovi u regiji znatno su povoljniji. Od susjednih zemalja najskuplji je Milano, koji se nalazi na 76. mjestu globalne ljestvice, dok je Ljubljana smještena tek na 181. poziciji.

Najskuplji hrvatski grad je Zagreb, koji se nalazi na 201. mjestu s indeksom troškova života od 61,1. To znači da je život u glavnom gradu Hrvatske gotovo 40 posto jeftiniji nego u New Yorku. Split je na 211. mjestu, Rijeka na 224., a Osijek na 254. poziciji.

Još povoljnije stoje glavni gradovi nekih susjednih država. Budimpešta je na 242. mjestu, Beograd na 266., a Sarajevo na 291. mjestu globalne ljestvice.

Najjeftiniji gradovi svijeta

Na samom dnu ljestvice nalaze se gradovi s najnižim troškovima života, a riječ je isključivo o indijskim gradovima. Ondje su životni troškovi u prosjeku oko 80 posto niži nego u New Yorku, a titulu najjeftinijeg grada na svijetu prema Numbeu nosi Coimbatore, prenosi tportal.