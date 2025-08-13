Objavljena lista najsigurnijih europskih gradova, Hrvatski je na prvom mjestu

Planiranje putovanja često se vrti oko hrane, razgledanja i smještaja. No jedna stvar putnicima uvijek je ključna – koliko je destinacija sigurna.

Prema analizi turističke agencije Riviera Travel, jedan se grad izdvojio kao najsigurniji u Europi. Istraživanje je uzelo u obzir trenutačne razine kriminala i promjenu stope kriminala u posljednjih pet godina, a zatim je za svaki grad izračunat "ukupni sigurnosni rezultat", prenosi Index.

Dubrovnik broj 1 u Europi

Na vrhu ljestvice je Dubrovnik s ukupnim rezultatom 44.14. Osim što je označen kao sigurna destinacija, turistička agencija smatra da grad privlači turiste srednjovjekovnom arhitekturom i statusom UNESCO-ova bisera.

Prema Numbeu, najvećoj svjetskoj bazi podataka, Dubrovnik ima razinu kriminala 8.76 ("vrlo nisko") te pokazatelj "porasta kriminala u posljednjih pet godina" 35.38 ("nisko"). "Ne čudi stoga da ovaj biser Jadrana i njegov osebujni Stari grad ostaju magnet za posjetitelje", piše u članku Daily Maila.

Ostali gradovi koji su u top 10 najsigurnijih

Drugo mjesto zauzima Tallinn, glavni grad Estonije, s rezultatom 55.81. Poput Dubrovnika, i Tallinn je UNESCO-ova baština s dobro očuvanom srednjovjekovnom jezgrom, a posjetitelji ondje mogu sigurno uživati u kafićima i lokalnoj kuhinji.

Treća je Varšava sa 60.19 bodova. Iako bilježi "umjeren" porast kriminala u posljednjih pet godina, ukupna razina kriminala ocijenjena je kao "vrlo niska". Grad privlači bogatom poviješću i velikim izborom restorana poljske kuhinje.

Na četvrtom je mjestu Prag sa 60.88 bodova. Peti je Kraków sa 64.31 bod. Prema Riviera Travelu, razina kriminala ondje je "niska" (20.7), uz "umjeren" porast u posljednjih pet godina (43.61), donosi Index.

Šesto mjesto zauzima Amsterdam (71.09), slijedi München (73,74), a potom islandski Reykjavik. Deveti je Zürich, dok je Budimpešta deseta.