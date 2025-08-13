Objava Mladena Grdovića o Thompsonu izazvala lavinu reakcija: "Ako se sjetiš, doći ću u Vukovar..."

Mladen Grdović (67) zahvalio se Marku Perkoviću Thompsonu (58) te uz emotivne riječi podijelio njihovu zajedničku fotografiju. U objavi je spomenuo i Vukovar, koji se posljednjih tjedana sve češće spominje kao potencijalno mjesto Thompsonova nastupa, prenosi showbuzz.

"Hvala Marko. Pozdravi Sandru i djecu. Narod te voli. Drago mi je da sam ti pjevao na piru... prošlo je puno. Voli vas vaš Mladen. Ako se sjetiš doći ću u Vukovar", napisao je zadarski pjevač.

Fotografija je ubrzo prikupila brojne pozitivne reakcije, a komentari obožavatelja bili su puni podrške: "Dva najbolja pjevača", "To bi bio spektakl", "Legende, obožavam vas", "Bravo, lijepo rečeno".