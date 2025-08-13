Close Menu

Objava Mladena Grdovića o Thompsonu izazvala lavinu reakcija: "Ako se sjetiš, doći ću u Vukovar..."

"Drago mi je da sam ti pjevao na piru... prošlo je puno"
Mladen Grdović

Mladen Grdović (67) zahvalio se Marku Perkoviću Thompsonu (58) te uz emotivne riječi podijelio njihovu zajedničku fotografiju. U objavi je spomenuo i Vukovar, koji se posljednjih tjedana sve češće spominje kao potencijalno mjesto Thompsonova nastupa, prenosi showbuzz.

"Hvala Marko. Pozdravi Sandru i djecu. Narod te voli. Drago mi je da sam ti pjevao na piru... prošlo je puno. Voli vas vaš Mladen. Ako se sjetiš doći ću u Vukovar", napisao je zadarski pjevač.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Fotografija je ubrzo prikupila brojne pozitivne reakcije, a komentari obožavatelja bili su puni podrške: "Dva najbolja pjevača", "To bi bio spektakl", "Legende, obožavam vas", "Bravo, lijepo rečeno".

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
7
Haha
0
Nice
1
What?
1
Laž
0
Sad
2
Mad
2