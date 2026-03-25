Obitelj, književnost i Split: Alida Bremer i Edi Matić prvi put zajedno pred publikom

Neke književne večeri najavljujete korektno, profesionalno i rutinski, a neke već unaprijed probude onaj poseban gušt jer znate da vas čeka nešto više od formalnog predstavljanja knjiga.

Takva je večer 2. travnja u Gradskoj knjižnici Marka Marulića, kada će prvi put zajedno nastupiti Alida Bremer i Edi Matić — sestra i brat, splitska dica, dvoje autora različitih poetika, ali zajedničkog kućnog podrijetla, jezika i mame Ruže, kojoj je ova književna večer i posvećena, povodom njezina 90. rođendana.

Teško je zamisliti ljepši povod za jedan ovakav susret: obitelj, književnost, uspomene i dvoje ljudi koji su iz istog doma otišli svatko prema svom književnom glasu.

A kad razgovor vodi Srećko Jurišić, također pisac, koji ih poznaje dovoljno dobro da razgovor ne sklizne ni u puku biografiju ni u obiteljski ručak, nego, ostane tamo gdje je najzanimljivije — između književnosti, humora i onih priča koje se mogu ispričati samo kad ljudi za stolom dijele i povijest i povjerenje.

Alida Bremer

Rođena je u Splitu, a živi i djeluje u njemačkom Münsteru kao spisateljica, prevoditeljica i jedna od najvažnijih promicateljica hrvatske književnosti na njemačkom govornom području, koja svojim radom neumorno gradi mostove između jezika, kultura i generacija.

Doktorirala je u Saarbrückenu, a niz godina predavala je na sveučilištima u Münsteru i Gießenu. Kao urednica, prevoditeljica i kulturna posrednica inicirala je brojne projekte, uređivala antologije i serije hrvatske književnosti te prevodila najvažnije suvremene autore poput Ivane Sajko, Damira Karakaša, Delimira Rešickog, Edija Matića, Ede Popovića, Marka Pogačara, Zvonka Makovića, Romana Simića, Predraga Matvejevića, Bore Ćosića, Dragana Velikića, Branka Čegeca, Dine Pešuta, Ive Brdar i Renata Baretića.

Dobitnica je više uglednih njemačkih i međunarodnih nagrada, uključujući Internationaler Literaturpreis i Deutscher Jugendtheaterpreis.

Njezini prijašnji romani „Olivino nasljeđe“ i „Snovi i kulise“, prevedeni na više jezika, postigli su značajan uspjeh u Njemačkoj i izvan nje.

”Tesla ili Zatvaranje krugova” (kratki osvrt) - Neobično prijateljstvo Antona Matijace i slavnog Nikole Tesle, temeljeno na razgovorima o znanosti, životu, vjeri, sveslavenstvu i budućnosti čovječanstva, tema je nove knjige Alide Bremer, koju službena povijest nije zabilježila:

Prije rastanka, Tesla povjerava Matijaci nacrt za ”oružje mira”, ali i zadatak da pronađe njegov izgubljeni portret…

Godinama poslije Alida Bremer kreće u svoju potragu za tim tragovima. U rukama drži autentične dnevničke zapise Ante Matijace iz kojih je nastao ovaj roman, kojim autorica još jednom potvrđuje svoju sposobnost da u književnosti poveže povijest, identitet i osobnu sudbinu kroz pažljivo istražen i emotivno snažan narativ.

Edi Matić

Studirao je elektrotehniku u Splitu, bavio se grafičkim dizajnom i glazbenom i video produkcijom. Bio je pokretač i koproducent mjuzikla „Sarajevski krug“ postavljenog u 10-ak zemalja Europe i Amerike, a do 2011. vodi agenciju u kojoj se najviše bavi grafičkim dizajnom, organizacijom koncerata i glazbenom i video produkcijom.

Jedan je od pokretača prvog projekta Writers in residence, udruge SpLitera i međunarodnog književnog festivala Split Lit Int. Sudjelovao je u organizaciji hrvatskih i međunarodnih nastupa na sajmovima knjiga u Leipzigu, Frankfurtu i Beču.

Kao autor sudjelovao je na mnogim domaćim i stranim književnim festivalima i rezidencijalnim programima. Romani, kratke priče i poezija objavljivane su mu u desetak zemalja Europe i svijeta.

Do sada je objavio četiri romana: „Pop“ (u Njemačkoj Abtrünniger vor Inselpanorama); „Regija stranaca“; „Grimalda“ (u Austriji i Makedoniji pod istim naslovom) i „Ovdje fali ženska ruka“); zbirku poezije „Neke riječi ne stanu u pjesmu“ i zbirku kratkih priča „Sreća s rokom trajanja“, a dramski tekst „Vulnera urbis, vulnera orbis“ nagrađen je nagradom Ministarstva kulture RH „Marin Držić“.

Kao fotograf imao je samostalne izložbe u Beču, Grazu, Leipzigu i Splitu.

Član je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, Hrvatskog društva pisaca (predsjednik) i počasni član PEN Centra BiH.

„Sreća s rokom trajanja“ (kratki osvrt) - Naslov ove zbirke dobro je obećanje i precizan opis onoga što slijedi između korica: kratke i srednje duge priče o trenucima sreće koja traje upravo onoliko koliko život dopušta.

Autor je „naš“ i u jeziku i u pejzažu, a „svjetski“ u temi i etici. Kroz ovu prozu sitnih pomaka i velikih odjeka, uspijeva biti pristupačan bez banalnosti, emotivan bez patetike i društveno angažiran bez parole.

Srećko Jurišić

Razgovor s bratom i sestrom, Alidom Bremer i Edijem Matićem, o njihovim zadnjim izdanjima "Tesla ili Zatvaranje krugova" i "Sreća s rokom trajanja", ali i o bogatom obiteljskom umjetničkom opusu, vodit će Srećko Jurišić.

Srećko Jurišić je pisac i redovni profesor talijanskog jezika i književnosti na sveučilištu u Splitu, specijaliziran za povijest talijanske književnosti.

Njegova knjiga “Gajandra” je epistolarni roman inspiriran životom liječnika, matematičara i književnika Julija Bajamontija, pisan u obliku dugog pisma koje Bajamonti piše supruzi Elizabeti. Gajandra je neodoljivo zabavan satirični prvijenac suvremenog autora čiji je unutrašnji monolog očito jednako živahan, imaginaran i urnebesan kao onaj Bajamontijev…

Baš takav umjetnik i znanstvenik poput Srećka Jurišića, najbolji je izbor za vođenje ovog zanimljivog književnog susreta.