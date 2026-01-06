Obilježena 36. obljetnica osnivanja HDZ-a u Splitu

Povodom 36. obljetnice osnivanja Hrvatske demokratske zajednice u Splitu, izaslanstvo Gradskog odbora HDZ-a Split, Županijske organizacije HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije, Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ Splitsko-dalmatinske županije, Mladeži HDZ-a, Zajednice branitelja HDZ-a „Gojko Šušak“ te Zajednice žena HDZ-a „Katarina Zrinski“ položilo je cvijeće i zapalilo svijeće pokraj spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu.

U ime utemeljitelja HDZ-a za tadašnju općinu Split okupljenima se obratio dr. Ivica Ruić, potpredsjednik prvog Izvršnog odbora splitskog HDZ-a, osnovanog 6. siječnja 1990. godine.

U ime Gradskog odbora HDZ-a Split govor je održao tajnik i potpredsjednik Gradskog vijeća Marijan Čelan, dok su se ispred Županijske organizacije HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije nazočnima obratili predsjednik Ante Mihanović i župan Blaženko Boban.

Obilježavanju su, uz brojne članove i simpatizere HDZ-a iz Splita i Dalmacije, nazočili i potpredsjednici HDZ-a Split, državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić, Ivica Budimir, Krešimir Čaljkušić, gradski vijećnici Jakša Balov i Josip Gojak, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ Ivica Tafra, predsjednik Županijske organizacije Zajednice utemeljitelja Alen Gojak, predsjednik Zajednice branitelja HDZ-a „Gojko Šušak“ Splitsko-dalmatinske županije Dragan Maretić, potpredsjednik Županijske organizacije HDZ-a Jakov Vetma, kao i brojni drugi uzvanici.

Na taj su način splitski članovi HDZ-a tradicionalno obilježili osnivanje stranke te početke demokracije i višestranačja u Dalmaciji.