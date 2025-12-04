Obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom - od početka ove godine 471 osoba sankcionirana zbog parkiranja na mjestima namijenjenim osobama s invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u utorak je održan zajednički sastanak predstavnika Postaje prometne policije Dubrovnik i udruga koje djeluju na području zaštite prava i unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom.

Ispred policije sastanku su nazočili Antonio Crnčević, samostalni policijski službenik za promet, te Denis Pavela, viši policijski službenik za prometnu preventivu.

Na sastanku su razmotrene brojne teme od značaja za osobe s invaliditetom, među kojima su:

svakodnevni problemi s kojima se osobe s invaliditetom susreću, osobito u cestovnom prometu,

dostupnost i pravilna uporaba parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom,

upoznavanje predstavnika udruga s radom policije i mjerama koje se poduzimaju u cilju poboljšanja sigurnosti i pristupačnosti,

mogućnosti zajedničke suradnje na budućim projektima,

ostale aktualne teme i prijedlozi.

Predstavnici policije i udruga istaknuli su važnost kontinuirane međusobne komunikacije, suradnje i zajedničkog djelovanja kako bi se unaprijedila dostupnost javnih površina te osigurali sigurni i pristupačni uvjeti za sve sudionike u prometu, a posebno za osobe s invaliditetom.

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, policijski službenici će provoditi pojačani nadzor nepropisnog parkiranja na parkirališnim mjestima označenima za osobe s invaliditetom.

Cilj ove mjere je podizanje svijesti o važnosti poštivanja prava osoba s invaliditetom, sprječavanje zlouporabe parkirališnih mjesta te osiguravanje njihove stvarne dostupnosti onima kojima su namijenjena.

Pozivamo sve vozače na odgovorno ponašanje i pridržavanje prometnih propisa, kao i na razumijevanje potreba osoba s invaliditetom, čime svi zajedno doprinosimo stvaranju zajednice koja brine o svojim sugrađanima.

Od početka ove godine na području Policijske uprave dubrovačko-neretvanske 471 osoba je sankcionirana zbog parkiranja na mjestima namijenjenim osobama s invaliditetom.