Obilježen blagdan sv. Nikole: U more položeni vijenci za sve poginule i nestale pomorce!

Polaganjem vijenaca u more za sve poginule i nestale pomorce, u Šibeniku je svečano i dostojanstveno obilježen blagdan sv. Nikole, zaštitnika pomoraca, djece i putnika. Ovaj tradicionalni događaj, uz prigodni program, svake godine organiziraju Udruga pomorskih kapetana i časnika - Šibenik, Sindikat pomoraca Hrvatske i Lastavica Cruising.

Uz predstavnike pomorskih institucija, brodare, članove obitelji te brojne građane, počast poginulim i nestalnim pomorcima odale su i pročelnice Šibensko-kninske županije, Agnesa Filipović Grčić i Martina Rak te predsjednik Županijske skupštine i pročelnik Tajništva Grada Šibenika Ante Galić.

Program obilježavanja započeo je jutarnjom misom u crkvi sv. Nikole, nakon koje je s Gata Krka, sa zapadne i istočne strane, isplovio konvoj brodova – Lastavica, Excellence Nera, Dida Frane i Delta. Plovilo se u pratnji Pomorske policije, Lučke kapetanije, Ribarske inspekcije te brodice JK Val, a vijenci su položeni u more kod otoka Zlarina.

Prvi vijenac su položili Milko Kronja uime Sindikata pomoraca Hrvatske i lučki kapetan Ante Gović, a drugi kćer poginulog hrvatskog pomorca Tihomira Radovčića.

Vijence je blagoslovio šibenski biskup, mons. Tomislav Rogić koji je predvodio molitvu za sve pomorce.