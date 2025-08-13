Obavijest sinjskim ugostiteljima: Poštivanje mira tijekom Misa i procesije sa slikom Čudotvorne Gospe Sinjske

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj obavijestio je sve ugostitelje koji djeluju u užoj gradskoj jezgri da su dužni ugasiti ili stišati glazbu u sljedećim terminima:

14. kolovoza 2025. od 18:00 do 22:00 sata, za vrijeme služenja svete Mise „Vigilije“.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

15. kolovoza 2025. na blagdan Velike Gospe, za vrijeme:

svete Mise Zornice u 4:00 sata ujutro,

svake sljedeće Mise prema crkvenom rasporedu,

tijekom prolaska procesije s likom Čudotvorne Gospe Sinjske ulicama grada od 9:30 sati te večernje Svete mise u 18 sati

Pod užom gradskom jezgrom smatraju se sljedeće ulice:

A.K. Miošića

Glavička ulica

Brnaška ulica

Vrlička ulica

Ova odluka donesena je s ciljem očuvanja dostojanstva i mira tijekom vjerskih svečanosti u čast Čudotvorne Gospe Sinjske, zaštitnice Grada Sinja.