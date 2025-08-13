Obavijest sinjskim ugostiteljima: Poštivanje mira tijekom Misa i procesije sa slikom Čudotvorne Gospe Sinjske

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj obavijestio je sve ugostitelje koji djeluju u užoj gradskoj jezgri da su dužni ugasiti ili stišati glazbu u sljedećim terminima:
14. kolovoza 2025. od 18:00 do 22:00 sata, za vrijeme služenja svete Mise „Vigilije“.
15. kolovoza 2025. na blagdan Velike Gospe, za vrijeme:
- svete Mise Zornice u 4:00 sata ujutro,
- svake sljedeće Mise prema crkvenom rasporedu,
- tijekom prolaska procesije s likom Čudotvorne Gospe Sinjske ulicama grada od 9:30 sati te večernje Svete mise u 18 sati
Pod užom gradskom jezgrom smatraju se sljedeće ulice:
- A.K. Miošića
- Glavička ulica
- Brnaška ulica
- Vrlička ulica
Ova odluka donesena je s ciljem očuvanja dostojanstva i mira tijekom vjerskih svečanosti u čast Čudotvorne Gospe Sinjske, zaštitnice Grada Sinja.
