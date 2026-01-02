O tragediji u Dubrovniku oglasilo se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Evo što otkrivaju

Višesatno koordinirano traganje za čovjekom u moru ispred Dubrovnika okončano je pronalaskom beživotnog tijela utopljenika, javlja Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Dojava zaprimljena preko ŽC 112 Dubrovnik

Akciju traganja i spašavanja pokrenula je Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka) danas, 2. siječnja, u 11.30 sati, slijedom dojave o nestanku državljanina Bosne i Hercegovine, a koja je zaprimljena posredstvom Županijskog dojavnog centra ŽC 112 Dubrovnik, navodi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Uključene službe i građani, uvjeti izrazito nepovoljni

Odmah po zaprimanju dojave u potragu su se uključili službenici Lučke kapetanije Dubrovnik, u suradnji sa službenicima Postaje pomorske granične policije, pripadnicima Javne vatrogasne postrojbe Dubrovnik, članovima mjesnog ronilačkog kluba i građanima koji su se priključili potrazi, ističe Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Traganje je provedeno u izrazito nepovoljnim vremenskim uvjetima, uz visoke valove i smanjenu vidljivost.

Akcija završena u 15.35 sati

Akcija je okončana danas u 15.35 sati, kada su službenici spasilačke brodice iz sastava dubrovačke Kapetanije izvukli tijelo utopljenika na brodicu, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Sva daljnja postupanja vezana uz ovaj tragičan slučaj u policijskoj su nadležnosti, zaključuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.