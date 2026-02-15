O čemu pjevaju cure iz Leleka? Evo teksta pjesme

Pobjedom na ovogodišnjoj Dori, Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak, okupljene u sastavu LELEK, izborile su pravo predstavljati Hrvatsku na Eurosongu. Njihov nastup, koji je spojio etno motive, suvremenu produkciju i snažan vizualni identitet, izdvojio se kao jedno od najupečatljivijih izdanja večeri.

Ovim uspjehom LELEK se profilirao kao novo, prepoznatljivo ime domaće scene koje tradiciju ne tretira kao relikt prošlosti, nego kao živu inspiraciju za moderan glazbeni izraz.

Od početka natjecanja LELEK je favorit Dore, a pjesma Andromeda je intrigirala publiku od samog početka.

Evo teksta:

Dok pališ svijeću pitaj svoju baku

zašto je kćeri rađala u strahu

zašto su mnogi odabrali groblje

gdje su naše majke iznjedrile roblje

Mnoge su suze protekle k'o rijeka

zašto se piše povijest ispočetka

sinovi naši nisu podanici

da nas noću bude iz kolijevke krici

Ref.

Uzmi me sebi, kraljice Zemljo

tvoja je duša, njima sam' tijelo

vodi me do zvijezda porušenih gnijezda

tamo gdje uz klike isprate vojnike

vodi me do zvijezda daleko od pogleda

Andromeda

Sve urezane ožiljke do kosti

ni jedna majka neće vam oprostit'

na stolu srama, zlato sa đerdana

dok peru ruke krvlju naših rana

Izdajice, izdajice

Ref.

Vodi me do zvijezda porušenih gnijezda

tamo gdje uz klike isprate vojnike

vodi me do zvijezda daleko od pogleda

Andromeda