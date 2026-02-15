O čemu pjevaju cure iz Leleka? Evo teksta pjesme

Pobjedom na ovogodišnjoj Dori, Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak, okupljene u sastavu LELEK, izborile su pravo predstavljati Hrvatsku na Eurosongu. Njihov nastup, koji je spojio etno motive, suvremenu produkciju i snažan vizualni identitet, izdvojio se kao jedno od najupečatljivijih izdanja večeri.
Ovim uspjehom LELEK se profilirao kao novo, prepoznatljivo ime domaće scene koje tradiciju ne tretira kao relikt prošlosti, nego kao živu inspiraciju za moderan glazbeni izraz.
Od početka natjecanja LELEK je favorit Dore, a pjesma Andromeda je intrigirala publiku od samog početka.
Evo teksta:
Dok pališ svijeću pitaj svoju baku
zašto je kćeri rađala u strahu
zašto su mnogi odabrali groblje
gdje su naše majke iznjedrile roblje
Mnoge su suze protekle k'o rijeka
zašto se piše povijest ispočetka
sinovi naši nisu podanici
da nas noću bude iz kolijevke krici
Ref.
Uzmi me sebi, kraljice Zemljo
tvoja je duša, njima sam' tijelo
vodi me do zvijezda porušenih gnijezda
tamo gdje uz klike isprate vojnike
vodi me do zvijezda daleko od pogleda
Andromeda
Sve urezane ožiljke do kosti
ni jedna majka neće vam oprostit'
na stolu srama, zlato sa đerdana
dok peru ruke krvlju naših rana
Izdajice, izdajice
Ref.
Vodi me do zvijezda porušenih gnijezda
tamo gdje uz klike isprate vojnike
vodi me do zvijezda daleko od pogleda
Andromeda
Kakve su ovo tetovaže na curama iz Leleka? Sicanje je običaj Hrvatica iz BiH koji je spašavao živote