Nutricionisti upozoravaju: Izbjegavajte ove namirnice nakon 40. godine

Iako je usporavanje metabolizma normalno, moguće je ublažiti njegove učinke promjenama u prehrani. Stručnjaci za zdravlje i prehranu izdvojili su nekoliko namirnica koje bi osobe starije od 40 godina trebale izbjegavati jer dodatno usporavaju metabolizam, prenosi N1.

Među njima je bijela riža, koja sadrži malo vlakana, što otežava regulaciju šećera u krvi i može potaknuti prejedanje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Konzumaciju bijele riže treba svesti na minimum. Nedostaju joj vlakna i nutrijenti, što dovodi do naglog porasta šećera u krvi. S vremenom to pridonosi inzulinskoj rezistenciji i upalama. Umjesto toga, pacijentima se savjetuje da biraju cjelovite žitarice koje osiguravaju vlakna i stabilniji odgovor šećera u krvi“, rekao je dr. Kubanič Takorbašev za SheFinds.

Također, pojedini margarini sadrže trans masti i druge nezdrave masnoće koje potiču upalu, a kronična upala povezuje se s metaboličkim problemima.

"Pažljivo čitanje deklaracija može pomoći"

Nutricionistica Johana Engmen navela je: „U margarinu i drugoj prženoj hrani nalaze se trans masti za koje je poznato da povisuju loš kolesterol i snižavaju dobar kolesterol. Ova neravnoteža može dovesti do ateroskleroze, stanja koje povećava rizik od srčanih bolesti. Pažljivo čitanje deklaracija i izbjegavanje proizvoda s djelomično hidrogeniziranim uljima može pomoći u smanjenju unosa trans masti.“

Prerađeni proizvodi poput kobasica i salama često sadrže aditive, konzervanse, nitrite i velike količine natrija, što može negativno utjecati na metabolizam i potaknuti debljanje.

Nutricionistica Emily Johnson ističe: „Kobasice i hrenovke imaju visoku koncentraciju zasićenih masti i natrija. Često sadrže i konzervanse poput nitrata, koji narušavaju metaboličko zdravlje i dovode do debljanja.“

Uz to, određena biljna ulja mogu sadržavati skrivene trans masti ili djelomično hidrogenizirana ulja.

Dijetetičarka Jill Mongen upozorava: „Trans masti i hidrogenizirana ulja poznata su po tome da uzrokuju srčane probleme poput povišenog kolesterola i dugoročno začepljenje arterija.“