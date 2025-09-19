Nutricionisti otkrivaju: Ova jeftina namirnica snižava tlak bolje od lijekova

Tražite grickalicu koja je ukusna, zasitna i dobra za srce? Prema nutricionistima, odgovor su – mahunarke. Grah, leća, slanutak, grašak ili mahune pravi su biljni rudnik vlakana, proteina i minerala koji mogu pomoći u snižavanju krvnog tlaka i smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti, piše portal EatingWell.

Nutricionistica Veronica Rouse preporučuje mahunarke kao međuobrok: „Nevjerojatno su svestrane, pa ih možete uživati na razne načine. Isprobajte pečeni slanutak za hrskavu grickalicu, kuhani edamame sa začinima ili humus s povrćem i integralnim krekerima.“

Prednosti ne staju na tome: mahunarke su dugotrajne, povoljne i prirodno sadrže vrlo malo natrija. Konzervirani grah ili leću dovoljno je isprati pod hladnom vodom kako bi se smanjio sadržaj natrija za trećinu. Za dodatnu aromu, nutricionisti savjetuju začine bez soli, sok limuna ili dimljenu papriku.

Prema pregledu istraživanja Američke udruge za srce (2025.), biljni proteini iz mahunarki dosljedno su povezani s nižim krvnim tlakom. Uvrštavanje graha, leće ili slanutka u tjedni jelovnik, poručuju stručnjaci, jednostavan je i ukusan način da se zaštiti zdravlje srca.