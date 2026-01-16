Nutricionisti otkrivaju koje povrće može smanjiti rizik od raka

Znanost o prehrani posljednjih se godina ubrzano razvija, a namirnice koje su se nekad smatrale neutralnima ili tek povremenim užitkom danas se promatraju kroz znatno precizniju, znanstveno utemeljenu prizmu. Istraživače više ne zanima samo je li neka hrana „zdrava“, već kako dugoročno utječe na metabolizam, upalne procese, hormone i stanične mehanizme.

Sve je jasnije da svakodnevni prehrambeni izbori mogu imati snažan utjecaj na zdravlje, a posebna se pozornost sve češće posvećuje i ulozi prehrane u smanjenju rizika od raka. Upravo zato nutricionisti i onkološki stručnjaci izdvajaju jednu skupinu povrća koju bi, prema njihovim preporukama, trebalo češće uključivati u jelovnik.

Riječ je o krstašicama, odnosno kupusnjačama, skupini povrća koja se redovito ističe kada je riječ o prevenciji raka. Onkološka dijetetičarka Alison Tierney naglašava da prehrana sama po sebi ne uzrokuje niti liječi rak, ali ima važnu ulogu u stvaranju unutarnjeg okruženja organizma.

„Rak je multifaktorijalan, što znači da ga nikada ne uzrokuje jedna namirnica, navika ili odluka. Ipak, prehrana snažno utječe na procese u tijelu, stvarajući uvjete u kojima se rak teže ili lakše razvija“, objašnjava Tierney.

Posebno preporučuje brokulu, kelj, cvjetaču, kupus i prokulice. Kako navodi, krstašice sadrže glukozinolate, spojeve koji se u tijelu razgrađuju u bioaktivne tvari poput sulforafana i indol-3-karbinola.

„Ti spojevi aktiviraju prirodne enzime detoksikacije, podržavaju zdrav metabolizam estrogena, smanjuju upalne procese, inhibiraju rast stanica raka i jačaju imunološku funkciju“, ističe Tierney.

S njom se slaže i dijetetičarka Meghan Garrity, specijalizirana za onkološku prehranu, koja navodi da krstašice sadrže specifične antioksidanse, izotiocijanate i indole, dosljedno povezane sa smanjenim rizikom od raka, osobito raka prostate.

Tierney dodaje kako su istraživanja pokazala i smanjen rizik od raka dojke, pluća i debelog crijeva. Ako bi trebala izdvojiti jednu posebno snažnu namirnicu iz ove skupine, preporučuje klice brokule.

„Te sitne klice mogu sadržavati deset do čak sto puta više glukozinolata nego zrela brokula, a pritom su pristupačne i lako se mogu uzgojiti kod kuće“, zaključila je.