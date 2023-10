NOVOST U 'TRADICIONALNOM' GRADU Splitski ugostitelj o novom izazovu: "Gosti su nam dali ideju što treba napraviti!"

Supružnici Jelena i Danijell Nikolla, vlasnici poznatih splitskih restorana Corto Maltese i Professor Thrill, već nekoliko godina vode i restoran Pandora Greenbox, jedan od prvih venganskih restorana u Splitu. Zanimljivo je da se sva tri restorana nalaze u istoj ulici Obrov, u srcu Splita. Uvidjevši svojevrsnu ‘rupu‘ u ugostiteljskoj ponudi u Splitu, ali i iskoristivši poslovnu priliku da unajme prazan prostor u blizini Corta Maltese, odlučili su krenuti u novi poslovni pothvat veganskog restorana koji se do danas pretvorio u unosan biznis, a uskoro će postati poslovati i kao franšiza, piše Lider.hr.

– Vlasnici smo restorana Corto Maltese koji se nalazi u ulici Obrov koji je do tada uspješno radio četiri godine. Prostor preko puta Corta oslobodio se 2019. godine te smo ga odlučili unajmiti i otvoriti veganski restoran kako bismo upotpunili ponudu u samoj ulici, a i kako ne bismo stvorili sami sebi konkurenciju. Bio je to pun pogodak jer je tada u Splitu postojao samo jedan veganski restoran koji je radio do 18 sati. Uz malo istraživanja, shvatili smo da Split posjećuje veliki broj vegana, ali nemaju puno opcija jer se u Splitu tada u restoranima nije pridavalo puno pažnje veganima. Danas je priča puno drugačija, u Splitu dobro posluje šest veganskih restorana i svi klasični restorani nude barem jedno kompleksno vegansko jelo – priča Nikolla, koji smatra da se Split dobro pozicionira na veganskoj mapi.

Njihov je koncept pomno kreiran kako bi se istaknuo u odnosu na tradicionalne franšize hrane i pića.

– Mediteranskom šarmu pridružili smo poznate superfood namirnice, a uz originalan dizajn interijera i održivi sustav unutarnjeg dvorišta uspjeli smo se istaknuti na tržištu i postati game-changeri na gastro sceni. Sigurni smo kako budućnost, čak i u industriji hrane, može biti itekako svijetla i zelena – kaže Nikolla.

Posjetitelji su definitivno prepoznali, ali i nagradili njihov autentičan branding, storytelling i dizajn u kombinaciji s raznolikom ponudom zdravih plant-based proizvoda. To potvrđuju i poslovni prihodi Pandora Greenboxa koji su u 2022. godini iznosili 4,4 milijuna kuna, odnosno gotovo 600 tisuća eura.

Radi se o veganskom restoranu u ‘tradicionalnom‘ Splitu

– Prema svim pokazateljima vidimo da ovu godinu imamo popriličan rast u odnosu na prošlu godinu. Smatramo da su prihodi i više nego dobri s obzirom da se radi o veganskom restoranu u ‘tradicionalnom‘ Splitu i budući da većina prometa dolazi iz turizma koji traje oko šest mjeseci u godini – kaže Nikolla.

A da je Pandora Greenbox dobro prihvaćena kod gostiju potvrđuje i činjenica da vlasnike ujutro u redovima čekaju da otvore lokal. A upravo su gosti bili ti koji su im ‘stavili bubu u uho‘ po pitanju franšize, otkriva Nikolla, a u tom im je poslovnom potezu pomogao Andrija Čolak, vlasnik Surf‘n‘Friesa, najuspješnije hrvatske franšize.

– Učestalo pitanje ‘ima li ovog restorana još negdje?‘‘ i ‘je li ovo franšiza?‘ su nas potakli na razmišljanje u tom smjeru. Upravo su nas ta pitanja ponukala da prvo zaštitimo ime, dizajn interijera i logo, a nakon toga smo kontaktirali gospodina Andriju Čolaka koji nam je jako puno pomogao u pripremi franšiznog modela – dodaje Nikolla.

Iako za otvaranje franšize imaju dosta upita iz inozemstva, prvi će se franšizni restoran ipak otvoriti u Hrvatskoj.

– Imamo dosta upita iz svih krajeva Hrvatske i nekoliko iz Slovačke, Španjolske, Amerike i još nekih država. Za sada je to još uvijek na upitima i trebat ćemo biti strpljivi dok ne realiziramo prvi objekt, ali voljeli bismo da prvu franšizu realiziramo u Hrvatskoj – ističe Nikolla za Lider.hr.

Pandora Greenbox može se pohvaliti i nagradama Gault&Millau za najbolji POP lokal u Hrvatskoj 2022. godine te BIG SEE Interior Design Award 2021. godine za najbolji interijer u kategoriji ugostiteljstva. No, iako im priznanja znače mnogo, osobito priznanja struke, Nikolla priznaje da im je najveće priznanje ipak pun restoran svaki dan.