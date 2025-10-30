Novo Vrijeme večeras protiv Prishtine za ključan korak prema Elitnoj rundi Lige prvaka

Hrvatski prvak Novo Vrijeme večeras od 20 sati u dvorani Gradskog sportskog centra u Makarskoj igra možda i ključnu utakmicu Glavne runde UEFA Futsal Lige prvaka. Suparnik momčadi Ivana Božovića je Prishtina 01, a pobjeda bi Makarane ostavila u igri za plasman među 16 najboljih momčadi Europe.

Novo Vrijeme je jučer na otvaranju turnira pružilo odličnu partiju protiv moćnog Kairata Almatyja, dvostrukog prvaka i aktualnog viceprvaka Europe, ali unatoč sjajnom drugom poluvremenu poraženo je 3:2. Kazahstanska momčad povela je 3:0 već u prvih 16 minuta, no u nastavku su Makarani odigrali znatno bolje i golovima Vitora Lime i Lennona uspjeli smanjiti rezultat. S obzirom na ritam drugog dijela, da je drugi zgoditak ranije postignut, ne bi iznenađenje bilo i osvajanje velikog boda protiv fantastičnog suparnika. Publika u Makarskoj — njih oko 800 — nagradila je igrače Novog Vremena velikim pljeskom, a sudeći prema današnjem dvostrukom programu, večeras se očekuje još veći broj gledatelja.

Turnir je jučer otvoren dvobojem Sportinga i Prishtine, u kojem je portugalski velikan demonstrirao snagu i slavio čak 19:1. Taj rezultat dodatno naglašava koliko je današnja utakmica važna — i za Novo Vrijeme i za Prishtinu — jer bi pobjednik praktično osigurao prolazak u Elitnu rundu.

Prije večernjeg susreta, u 17 sati, na parket izlaze upravo Sporting i Kairat, momčadi koje su godinama redovni sudionici završnice Lige prvaka. Bit će to prava poslastica za futsal ljubitelje, dok će domaći navijači s nestrpljenjem čekati novi nastup svojih miljenika.

U Makarskoj je sve spremno za još jednu futsal večer u kojoj će se, uz glasne tribine i sjajnu atmosferu, tražiti pobjeda koja može značiti – europsku jesen iz snova.