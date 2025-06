Novo Vrijeme nakon četiri godine ponovno na tronu hrvatskog futsala!

Novo Vrijeme je novi prvak Hrvatske! Momčad iz Makarske je u odlučujućem susretu za naslov prvaka pred prepunom dvoranom u makarskoj nadvisila Osijek Kandit i tako zasluženo osvojila naslov prvaka.

Vrsta utakmice: HMNL

Kolo: Finale (5. utakmica)

Datum: 07.06.2025.

Vrijeme: 20:00

Dvorana: GSD Makarska

Gledatelja: 1200

NOVO VRIJEME – OSIJEK KANDIT 5:1 (2:1)

Prvi sudac: Nikola Jelić

Drugi sudac: Mario Lulić

Treći sudac: Goran Duvnjak

Četvrti sudac: Ante Čaić

Delegat: Dražen Bumbak

Kontrolor suđenja: Sendi Soldatić

NOVO VRIJEME: Filip Bašković, Sven Anton Horvath, Toni Jelavić, Gabrijel Lasić, Arthur Yannis Tchapchet Tchato, Vitor Hugo De Lima da Silva, Savio Valadares, Jonhn Lennon Felinto Silva, Ante Prgomet, Klemen Duščak, Arnon Santos Cassemiro, Duje Dragičević, Taras Korolyshin, Jakša Herceg, trener: Ivan Božović

OSIJEK KANDIT: Riccardo Ditano, Matias Mijić, Josip Šalaj, Andrej Pandurević, Jeremy Bukovec, Domagoj Damjanović, Cleiton Henrique Ferreira Alves Aparecido, Lucas Matheus Dener Micoski, Cardoso Everton De Souza Gallo, Marin Sesar, Filip Petrušić, Gordan Duvančić, Nejc Hozjan, Franko Jamičić, trener: Carmine Tarantino

STRIJELCI: 1:0 Lennon (4′), 2:0 Savio (4′), 2:1 Rick (18′), 3:1 Jelavić (28′), 4:1 Savio (33′), 5:1 Lennon (40′)

AKUMULIRANI PREKRŠAJI:

Novo Vrijeme 7 (2+5)

Osijek Kandit 9 (3+6)

ŽUTI KARTONI:

Lasić (12′), Savio (22′) – NOVO VRIJEME

Rick (9′), Duvančić (22′), Gallo (22′), Bukovec (25′), Hozjan (27′), Damjanović (30′) – OSIJEK KANDIT

IGRAČ UTAKMICE: Jonhn Lennon Felinto Silva (NOVO VRIJEME)

KOMENTAR UTAKMICE:

U današnjem dvoboju Makarani nisu mogli računati na pričuvnog vratara Pavlovića koji je isključen u posljednjem dvoboju u Osijeku, te na ozljeđenog Duščaka koji je bio u zapisniku, ali je na štakama došao na klupu. Iz igračke mirovine su pak za ovu utakmicu aktivirani Jakša Herceg i Sven Anton Horvath. Gosti su pak nastupili kompletni.

Prvu veliku priliku bilježimo u 3. minuti kada Makarani osvajaju loptu na centru, a u kontri 3 na 2 Savio dodaje lijevo za Arthura koji lijepo obilazi vratara Ditana, no njegov udarac zaustavlja vratnica. Minutu kasnije Makarani su dobar ulazak u utakmicu okrunili vodećim zgoditkom. Jelavić je iz kornera s desne strane ubacio na suprotnu stranu za Lennona koji iz voleja s 8-9 metara zabija za 1:0. Niti pola minute kasnije još se jednom trese mreža gostiju. Lennon je u polukontri prošao po desnoj strani i ubacio na drugu vratnicu gdje Savio zabija za 2:0. Trener gostiju Tarantino reagirao je pozivom na “time-out”, no vrlo brzo nakon predaha Novo Vrijeme ponovno ozbiljno prijeti, piše Crofutsal.

U kontri je Lima lijepo prošao i s 10-ak metara uzdrmao gredu. Prvu priliku gostiju bilježimo u 6. minuti kada su Osječani osvojili loptu na protivničkoj polovici, Petrušić se našao sam pred Baškovićem, a kapetan “bijelih” upisuje prvu veliku priliku. Minutu kasnije Savio sjajnom dugom loptom proigrava Cassemira koji je osvanuo sam pred Ditanom, no loše primanje lopte nije mu omogućilo kvalitetan udarac. Na novu priliku čekali smo sve do 12. minute kada u kontri 3 na 2 Arthur odigrava na lijevu stranu za Cassemira koji puca pored suprotne vratnice. U 16. minuti Makarani su propustili još jednu veliku priliku kada nakon osvojene lopte na protivničkoj polovici Savio izlazi sam pred Ditana koji njegov udarac skreće u vratnicu. U 18. minuti zabijaju gosti. Udarac Galla obranio je nogom Bašković, no na odbijenu loptu natrčava Rick i zabija za 2:1. Do kraja poluvremena bilježimo i priliku Makarana iz kontre gdje je Savio sa zvukom sirene zapucao, no Ditano je to obranio. Na predah se otišlo s minimalnom prednošću domaćina, koji je s obzirom na prikazanu igru zaslužio možda i više.

Prvu izgledniju priliku u nastavku bilježimo u 25. minuti kada gosti prijete iz kontre, no Bašković zaustavlja udarac Hozjana. Minutu kasnije uzvratili su Makarani. Savio je sjajno prošao po desnoj strani i proigrao na drugoj vratnici Lasića koji potpuno sam pred Ditanom loše zahvaća loptu. U 28. minuti Makarani su ovojili loptu na protivničkoj polovici, Lennon je s lijeve strane osvanuo sam pred Ditanom koji brani njegov udarac. Nedugo zatim Makarani ipak dolaze do povećanja prednosti. Odigrana je povratna lopta iz kornera za Jelavića koji s 11-12 metara sjajno zabija za 3:1. U 33. minuti Makarani čine možda i presudni korak do pobjede. Savio je na centru osvojio loptu i lijepo prošao kroz sredinu te udarcem s 9 metara savladao Ditana za 4:1.

Nakon toga gosti uzimaju “time-out”, te se na parket vraćaju s Rickom u ulozi golmana-igrača, no ne uspijevaju ozbiljnije zaprijetiti golu Baškovića. Štoviše, Makarani su propustili dvije lijepe prilike preko Jelavića i Arthura definitivno prelomiti utakmicu. U 38. minuti Bašković je izazvao ovacije s tribina obranivši tri udarca u nizu. Minutu kasnije Šalaj čini šesti prekršaj gostiju duboko u protivničkoj polovici, no Lennon iz kaznenog udarca ne uspijeva savladati Ditana. No ono što nije uspio iz kaznenog udarca uspio je Lennon pola minute prije kraja kada sa svoje polovice zabija u nebranjeni gol gostiju za konačnih 5:1. Makarani su tako ostvarili veliku pobjedu za povratak na tron hrvatskog futsala nakon četiri godine.