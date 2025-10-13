Novo poglavlje dalmatinskog književnog trilera - u Gradskoj knjižnici Marka Marulića predstavit će se "Skriveni u tišinama"

Splitska publika uskoro će imati priliku upoznati roman koji je već privukao pozornost čitatelja i književnih krugova – Skriveni u tišinama, prvijenac autora Bartula Vlahovića, u izdanju Naklade Fragment. Promocija romana održat će se u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u petak, 17. listopada 2025. godine, s početkom u 18 sati.

O knjizi će, uz autora, govoriti Vilma Benković (moderatorica), Sonja Šumić (predstavnica Naklade Fragment), Edi Matić (urednik knjige) i Miro Morović, koji je roman opisao riječima: "Briljantan kriminalistički triler."

Radnja romana Skriveni u tišinama započinje povratkom Anje Jukić, žene koja je prije dvadeset i pet godina zamijenila rodno mjesto zatvorskim hodnicima u Požegi. Nakon odslužene kazne i povratka kući, njezino se beživotno tijelo pronalazi na dnu bunara pored mjesnog groblja u Ugljanama. Iako je njezina prošlost dugo bila obavijena šutnjom, nova smrt otvara stara pitanja – je li ubojstvo kazna za zločin koji je nekad počinila ili posljedica nečeg mnogo dubljeg?

Na ta pitanja odgovore pokušavaju pronaći inspektori splitske kriminalističke policije Marko Novak i Irena Vidović, u istrazi koja prerasta u slojevitu priču o krivnji, sjećanju i moralnim sjenama koje ostaju i kad se zločin odavno zaboravi.

Smješten u slikovito, ali često prešućeno okruženje Dalmatinske zagore, roman donosi rijetko viđenu mješavinu žanrovske napetosti i društvene introspekcije. Vlahovićev tekst, premda strukturiran kao kriminalistički triler, istodobno istražuje teme disfunkcionalnih obitelji, položaja žena u ruralnim sredinama, predrasuda i duboko ukorijenjenih trauma koje određuju život zajednice.

U tom smislu, Skriveni u tišinama nadilazi granice čiste žanrovske književnosti. On otvara prostor novom valu domaćih kriminalističkih romana koji svojom lokalnošću i autentičnošću – u jeziku, pejzažu i mentalitetu – daju žanru specifično dalmatinsko obilježje. U vremenu kada se domaća književna scena sve više otvara prema popularnim formama, Vlahovićev roman potvrđuje da žanrovska književnost može biti i književno relevantna i društveno važna.

Promocija romana u Splitu bit će prilika ne samo za razgovor o samoj knjizi, već i o širem kontekstu hrvatskog trilera i njegovom mjestu u suvremenoj književnosti.

Više informacija o knjizi dostupno je na mrežnim stranicama Naklade Fragment: www.nakladafragment.com