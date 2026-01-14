Novo istraživanje otkrilo da i povremeno prekomjerno pijenje oštećuje crijeva

Čak i kratki periodi prekomjernog pijenja mogu izazvati upalu i oslabiti crijevnu barijeru, što je potencijalni rani korak ka oštećenju crijeva i jetre alkoholom, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu Alcohol: Clinical and Experimental Research, piše Harvard Gazette.

Novo istraživanje s Harvard Medicinskog centra Beth Israel Deaconess pokazuje da prekomjerno pijenje alkohola, što znači četiri pića za žene i pet za muškarce, tijekom dva sata, može oslabiti sluznicu crijeva, tako da ona slabije obavlja jednu od svojih osnovnih funkcija, sprječavanje ulaska bakterija i toksina u krvotok.

Takozvana “propusna crijeva” mogu izazvati štetne upale dugo nakon što ste popili posljednje piće, prenosi Telegram.

Utjecaj prekomjernog pijenja na crijeva

Znanstvenici su istraživali kako kratki naleti velikih doza alkohola utječu na različite dijelove crijeva. Čak i kratke epizode prekomjernog pijenja uzrokuju ozljede, aktiviranjem stanica koje se inače bore protiv invazivnih mikroorganizama u sluznici crijeva.

Određene imunološke stanice, neutrofili, mogu oslobađati mrežaste strukture poznate kao NET-ovi koje izravno oštećuju gornji dio tankog crijeva i slabe njegovu barijeru, što objašnjava kako bakterijski toksini dospijevaju u krvotok.

Blokiranjem NET-a jednostavnim enzimom, u sluznici crijeva bilo je manje imunoloških stanica i manje propuštanja bakterijskih toksina, enzim je spriječio oštećenje crijeva, objašnjavaju znanstvenici.