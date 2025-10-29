Novi uspjesi Filipa Buturića na Dalmacija Ultra Trailu i Archipelago Trailu

Član AK Biograd Filip Buturić ponovno je ostvario vrhunske rezultate, potvrdivši status jednog od najkonstantnijih hrvatskih dugoprugaša na trail sceni.

Na Dalmacija Ultra Trailu (DUT), održanom 11. listopada 2025., Buturić je nastupio na zahtjevnoj utrci Ethno DUT, dugoj 29 kilometara s više od 1200 metara uspona. Staza je vodila od Žrnovnice do Omiša, prolazeći kroz slikovita dalmatinska sela, kombinirajući tehnički zahtjevne uspone i strme spustove prema kanjonu Cetine. Buturić je ciljem u Omišu prošao drugoplasirani s vremenom 2:49.

Samo tjedan dana kasnije, 18. i 19. listopada, uslijedio je Archipelago Trail, dvodnevna utrka koja povezuje Dugi otok, Ugljan i Pašman. Subotnja etapa na Dugom otoku bila je duga 36 kilometara s više od 1100 metara uspona, a Buturić je i ovdje zauzeo drugo mjesto s vremenom 3:14. Sljedećeg dana, u nedjeljnoj etapi od 47 kilometara na Ugljanu i Pašmanu, završio je s vremenom 3:53, ponovno kao drugoplasirani.

Zbroj rezultata iz obje etape donio mu je srebro u ukupnom poretku, dok je u kategoriji muškarci 30–40 godina osvojio zlato. U obje utrke iza sebe je ostavio niz jakih domaćih trkača, a ispred njega bio je samo slovenski trkač Janez Klančik, sudionik svjetskog prvenstva i pobjednik brojnih utrka u regiji.

“Dva vikenda zaredom na ovako zahtjevnim stazama bilo je fizički i mentalno jako zahtjevno, ali i izuzetno ispunjavajuće. Utrke su bile vrhunski organizirane, s predivnim krajolicima i jakom konkurencijom. Zadovoljan sam kontinuitetom i osjećajem na stazi, posebno s obzirom na gust raspored,” istaknuo je Filip Buturić nakon utrka.

U nastavku sezone Buturića očekuju još Obala Ultra Trail u Sloveniji (35 km) te završnica Hrvatske trail lige na utrci Tri kastafska vrha, u kojoj trenutno drži treće mjesto u ukupnom poretku.