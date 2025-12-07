Novi prvak svijeta Formule 1 je Lando Norris

Britanac Lando Norris u McLarenu novi je svjetski prvak u formuli 1 nakon što je u posljednjoj, 24. utrci sezone Velikoj Nagradi Abu Dhabija osvojio treće mjesto.

Nakon 24 odvožene utrke sezone, Norris je na koncu slavio s dva boda više od četverostrukog uzastopnog prvaka Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu.

Pobjeda na Yas Marina stazi u Abu Dhabiju je pripala Nizozemcu Verstappenu, bila je to njegova osma ove sezone i 71. u karijeri, no to mu nije bilo dovoljno za ukupno slavlje. Drugi je bio Australac Oscar Piastri u McLarenu, koji se također nadao tituli, a treće mjesto, dovoljno za titulu, osvojio je Norris, piše Gol.hr.

Norris opravdao najbolju poziciju uoči finala

Uoči zadnje utrke sezone Norris je bio u najboljoj poziciji, vodio je sa 408 bodova i prvu titulu u karijeri mu je donosio plasman na jedno od prva tri mjesta, bez obzira na rezultat suparnika. Aktualni svjetski prvak Verstappen je bio drugi sa 396 bodova, dok je Piastri na trećoj poziciji imao 392 boda. Podsjetimo, pobjeda donosi 25 bodova, drugo mjesto 18, treće 15, četvrto 12....

Na koncu je Norris osvojio svjetski naslov s dva boda više Verstappena. Norris je sakupio 423 boda, Verstappen 421, a Piastri 410 bodova. Posljednji put jedan pilot McLarena je osvojio svjetski naslov 2008. godine kada je pobijedio Britanac Lewis Hamilton.

Konstruktorski naslov je već ranije osigurao McLaren.

"Nisam mislio da ću plakati, ali jesam..."

"Nisam mislio da ću plakati, ali jesam. Dug je to put. Želim se zahvaliti svojim dečkima, svima u McLarenu, svojim roditeljima. Sad barem malo znam kako se Max osjeća. Želim čestitati i Maxu i Oscaru, bilo je zadovoljstvo utrkivati ​​se protiv obojice i učiti od obojice. Ali uspjeli smo, uspjeli smo," kazao je Norris po ulasku u cilj.

Norris se upisao u povijesti kao 35. svjetski prvak. Rekorderi su Nijemac Michael Schumacher i Britanac Lewis Hamilton sa po sedaam titula, dok je Argentinac Juan Manuel Fangio slavio pet puta.

"Verstappen i Piastri mi nisu olakšali život..."

"Kao što smo mnogo puta vidjeli, sve se može dogoditi. Zato sam samo nastavio gurati. Želio sam se boriti do kraja. Verstappen i Piastri sigurno mi nisu olakšali život ove godine. Ali sretan sam. Bio je to dug put s McLarenom, s njima sam devet godina. Da bih im nešto vratio, osjećam da sam ove godine dao svoj doprinos timu," dodao je.

Premda su uoči posljednje utrke sezone čak tri vozača konkurirala za naslov, utrka u Abu Dhabiju je prošla mirno i bez velike drame.

Aktualni svjetski prvak Verstappen je imao "pole position", Norris je krenuo s druge, a Piastri s treće pozicije. Start je prošao bez većih iznenađenja. Verstappen je odlično krenuo zadržavši prvu poziciju, Norris je bio drugi, a Piastri treći. Međutim, sredinom prvog kruga Piastri je obišao svog momčadskog kolegu. Bio je to Piastrijev smion potez, s obzirom na situaciju, a Norris nije želio ništa riskirati.

U 18. krugu Norris je prvi put ušao u boks izašavši na devetoj poziciji, što je u tom trenutku gurnulo Verstappena na mjesto svjetskog prvaka. Međutim, Nizozemac tada još nije bio u boksu. Tri kruga kasnije Norris je bio četvrti, a u 24. krugu se vratio na treće mjesto pretekavši Japanca Yukija Tsunodu u Red Bullu.

U tim je trenucima i Verstappen prvi put ušao u boks vrativši se kao drugi sa 18 sekundi zaostatka iza Piastrija koji je preuzeo vodstvo. U 39. krugu Leclerc je drugi put ušao u bok, a odmah nakon njega i Norris koji se na stazu vratio na treće mjesto s pet sekundi prednosti ispred Georgea Russella, dok je Leclerc zaostao još jednu sekundu za vozačem Mercedesa.

U 41. krugu Verstappen se probio na prvu poziciju, a krug kasnije i Piastri je ušao u boks vrativši se kao drugi. U posljednjih 10 krugova Verstappen je ušao kao vodeći, Piastri je bio drugi, Norris treći, a Leclerc četvrti.

Aktualni prvak se nadao kako bi Leclerc mogao gurnuti Norrisa na četvrto mjesto, što bi njemu donijelo titulu. No, to se nije dogodilo.