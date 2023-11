NOVI POTICAJI STIŽU IZ DALMATINSKOG GRADA Sve više građana vidi prednost solara: "Ušteda je ogromna!"

U sklopu kampanje ,,Zeleni prekidač – prebaci na održivost'', Grad Makarska i Makarska razvojna agencija MARA, pokrenuli su Program poticanja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

Ovo je prvi put da, uz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Splitsko-dalmatinsku županiju, građani poticaje mogu dobiti i od Grada, i to u iznosu do 5.000 eura, a ugovore će u prvom valu potpisati njih četrnaest, među kojima je i Mihovil Marinović koji kaže kako je oduševljen inicijativom.

„Ovo je super stvar, preporučam definitivno svakome i mislim da su ovo pametna ulaganja za grad koji se bavi turizmom. Mi smo se prijavili u maksimalnom mogućem iznosu i ostvarili poticaj tako da će nam ovo biti velika pomoć", rekao je Mihovil, dodavši kako očekuje značajan financijski benefit.

„Ušteda je ogromna! Mi smo, otprilike, na 14 kw godišnje potrošnje, a tolika će biti i elektrana tako da na električnu energiju više nećemo trošiti doslovno – ništa! S obzirom na garanciju koju ove elektrane imaju, imat ćemo besplatnu energiju bar petnaestak godina, a vjerojatno i više.“

Jedan od onih koji će potpisati ugovor s Gradom za ugradnju solarne elektrane je i Damir Srzić.

„Namjera mi je bila prvenstveno da olakšam sebi i smanjim potrošnju struje, ali i da koristim alternativne izvore energije. Očekujem kako će mi se investicija isplatiti u roku nekoliko godina", rekao je Srzić dodavši kako je sam proces prijave relativno jednostavan.

„Proces prijave uopće nije težak. Imao sam svesrdnu pomoć Makarske razvojne agencije MARA, ljudi su više nego pristupačni i dobri. Odradio sam dio sam, ali oni su mi pomogli i nije uopće komplicirana procedura.“

Gradonačelnik Makarske, Zoran Paunović, poručio je kako je grad godinama išao krivim smjerom, jer se razmišljalo kratkoročno i naglasio kako to više nije slučaj.

„Mi smo donijeli SECAP, akcijski plan koji ima 44 mjere, 20 za smanjenje stakleničkih plinova i 24 za prilagodbu klimatskim promjenama. Za Makarsku smo postavili ambiciozne ciljeve, želimo postići što veću energetsku neovisnost do 2030. godine i 55% smanjenja emisija u odnosu na referentnu godinu, a ja bih želio da taj cilj ostarimo do 2028., odnosno dvije godine ranije", zaključio je Paunović, dodavši kako natječaj za ovu godinu traje do 1. prosinca ili do iskorištenja sredstava.