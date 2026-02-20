Novi investicijski zamah Splitsko-dalmatinske županije, stigao ministar Ćorić

U nastupnom posjetu Splitsko-dalmatinskoj županiji boravio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Tomislav Ćorić koji se sastao sa županom Blaženkom Bobanom i njegovim zamjenikom Antom Šošićem te pročelnicom Upravnog odjela za financije Marijom Marušić.

Tijekom sastanka razgovaralo se o potporama Vlade Republike Hrvatske projektima Splitsko-dalmatinske županije, kao i o sufinanciranju kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti te programima energetske obnove.

Župan Boban istaknuo je važnost kontinuirane potpore Vlade RH svim projektima koje Županija razvija – od cestovne i lučke infrastrukture, preko projekata iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, do izgradnje i dogradnje škola i sportskih dvorana:

-Razgovor je bio usmjeren na daljnju suradnju i osiguravanje stabilnog financijskog okvira za realizaciju projekata koji su ključni za kvalitetu života stanovnika Splitsko-dalmatinske županije, poručio je župan Boban.

Ministar Ćorić naglasio je kako su ga župan, njegov zamjenik i predstavnici Županije upoznali s planiranim projektima i investicijskim ciklusom za 2026. godinu:

-Svaka investicijska aktivnost diljem Republike Hrvatske doprinosi daljnjem gospodarskom rastu i podizanju životnog standarda građana. Posebno me veseli činjenica da će Splitsko-dalmatinska županija u 2026. godini dodatno intenzivirati investicijske aktivnosti u odnosu na prethodno razdoblje. Riječ je o projektima koji imaju dugoročan učinak na razvoj infrastrukture, obrazovanja, energetike i ukupne kvalitete života stanovnika Županije, istaknuo je ministar Ćorić.

Razgovori su zaključeni uz potvrdu daljnje koordinacije i partnerskog djelovanja u cilju pravodobne i učinkovite provedbe projekata od posebnog značaja za Splitsko dalmatinsku županiju