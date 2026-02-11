Nova 'zvjerka' stigla u Dalmaciju: Može istodobno prevoziti dva pacijenta brzinom većom od 200 km/h

Na helidromu u Orebiću jučer je održana zajednička vježba pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja iz stanica Makarska, Dubrovnik i Orebić na novom helikopteru MUP-a Subaru Bell 412EPX.

Riječ je o jednom od dva nova helikoptera kojima je Ministarstvo unutarnjih poslova povećalo svoju flotu na ukupno devet operativnih letjelica. Prema planu, jedan će biti stacioniran u Zagrebu, dok će drugi imati bazu u Dubrovniku. U planu je i nabava dodatnog helikoptera koji bi bio smješten na Kvarneru.

Helikopter iz dubrovačke baze koristit će se za potrebe civilne zaštite, akcije spašavanja HGSS-a te hitne medicinske prijevoze. Novi Bell 412EPX može istodobno prevoziti dva pacijenta, postiže brzinu veću od 200 kilometara na sat te je opremljen suvremenom medicinskom opremom, što će značajno unaprijediti razinu zdravstvene skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

MUP na tom području godišnje obavi više od 400 letova, dosad uglavnom helikopterima EC-135. Hrvatska je prva članica Europske unije koja je nabavila ovaj tip helikoptera, a vrijednost investicije iznosi oko 36 milijuna eura, uz dodatna ulaganja u izgradnju dvaju hangara.