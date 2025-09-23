Nova Severina na pomolu? Kojićeva bivša zapalila Instagram objavom!

Zagrepčanka Sofija Dacić, bivša supruga Igora Kojića, sina srpskog pjevača Dragana Kojića Kebe, ponovno je u centru pažnje javnosti, a ovoga puta zbog njezine nove objave na Instagramu.

U svojoj najnovijoj objavi Sofija je pozirala ispred zida s logom popularnog glazbenog natjecanja ''Zvezde Granda''. Upečatljivim izdanjem u crnoj, perjem ukrašenoj haljini s prozirnim detaljima, pozirala je samouvjereno i nasmijano, piše Dnevnik. hr, a sve upućuje na to da bi se uskoro mogla pojaviti upravo na toj pozornici.

Ono što cijeloj priči daje dodatnu dozu zanimljivosti je činjenica da u stručnom žiriju srpskog showa sjedi upravo njezin bivši svekar Keba.

''Pratite što slijedi. Vidimo se uskoro'', napisala je kratko ispod objave, ne otkrivajući previše detalja.

Njezini pratitelji zatrpali su joj objavu komentarima.

''Sretno'', ''Idemo'', ''Bravo! Navijamo za tebe'', ''Jedva čekam'', dio je komentara na Instagramu.