Nova nesreća u Španjolskoj. Putnički vlak iskočio iz tračnica nakon urušavanja potpornog zida, najmanje 15 ozlijeđenih

Putnički vlak katalonske prigradske željeznice Cercanías izletio je s tračnica na liniji R4 u blizini mjesta Gelida, nakon što je udario u potporni zid koji se srušio na kolosijek. Prema prvim informacijama, u nesreći je ozlijeđeno najmanje 15 osoba, među njima i strojovođa.

Na mjestu događaja interveniraju ekipe hitnih službi, vatrogasci te policija Mossos d'Esquadra. Katalonska Civilna zaštita (Protecció Civil) potvrdila je da se nesreća dogodila na dionici između Sant Sadurní d’Anoia i Gelide, a promet na tom dijelu pruge u potpunosti je obustavljen, piše elmundo.

Još jedan vlak iskočio je iz tračnica na relaciji Blanes – Maçanet-Massanes

Kako je prenio načelnik Gelide u izjavi za Catalunya Ràdio, između četiri i šest ozlijeđenih nalazi se u teškom stanju. Do sada je hitni broj 112 zaprimio ukupno 28 poziva povezanih s iskliznućem vlaka.

Nesreći je prethodio dan obilježen jakim kišama u Kataloniji, uz više zabilježenih incidenata na željezničkoj mreži u regiji.

U međuvremenu, još jedan vlak iskočio je iz tračnica na relaciji Blanes – Maçanet-Massanes, nakon "izlaska osovine" iz postolja, što je potvrdio upravitelj infrastrukture Adif. U tom je vlaku bilo deset putnika, a ozlijeđenih nije bilo.