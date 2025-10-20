Nova nada splitskog sporta u najboljem razdoblju karijere: "Baka je kriva ili zaslužna za sve"

Splićanin Luka Mikrut u Hrvatsku se vratio nakon najboljeg razdoblja svoje karijere. U kojem je osvojio dva Challenger turnira, te igrao još jedno finale i polufinale. Sve to u samo mjeseci i pol dana.

Krajem kolovoza otputovao je na turnir u Comu kao 340. tenisač svijeta. I osvojio naslov. Pa, to ponovio i u Bragi. I 340. zamijenio 160. mjestom na svijetu.

''Sigurno daleko najbolja sezona u mojoj teniskoj karijeri. Ne znam točno kako je to krenulo u toj Italiji, ali ne razmišljam sad puno zbog čega, kako, drago mi je da se to sada događa i stvarno sada uživam u ovim trenucima'', kazao je Luka u uvodu za Novu TV.

Izuzetan napredak u tri godine

Ima i zašto kada se pogleda koliki je skok napravio u posljednje tri godine. Još krajem 2022. bio je izvan kruga najboljih 1000, a danas je jedini Hrvat, uz Čilića, Ćorića i Prižmića, u najboljih 200.

Za sebe će reći da je „all-round“ igrač kojem je nekad bekhend bio najjače oružje, ali u međuvremenu je jako napredovao na forhendu i servisu. Sve to pod trenerskom paskom Alana Marića. A, kako je ljubav prema tenisu uopće rođena?

''Baka je kriva ili zaslužna za sve. Kad sam bio manji ona je skupljala te kazete, Federera, Samprasa, Agassija, najčešće na US Openu i onda bih ja kad bih došao vikendima kod nje, ona bi stavila kazetu, mi bi to gledali po cijele dane. Praktički je od početka bio tenis i nikad ništa drugo nije ni imalo priliku'', objasnio je.

Od malih nogu druži se s Prižmićem i Poljičkom

Kao i kod njegovih prijatelja Dina Prižmića i Milija Poljička. S kojima se zna puno ranije nego što su zakoračili na teniski teren. O čemu svjedoči i ova fotografija Luke, Milija i Dinove sestre.

''Mi se praktički znamo od treće, četvrte godine. Sva trojica u istoj grupi u vrtiću. Sjećam se kad smo osvojili za Hrvatsku prvi put europsko prvenstvo do 12 godina, taj vrtić se zove Mimoza, onda su naši roditelji napravili jedan veliki transparent gdje je pisalo 'Dječji vrtić Mimoza europski prvak u tenisu'.''

Dino je kao prvi od ekipe iz Mimoze stigao do Grand Slam pozornice, a u Melbourneu će mu se pridružiti i Luka. Serija odličnih rezultata osigurala mu je mjesto u kvalifikacijama Australian Opena.

Stiže na veliku scenu

''Svima je sam u tenisu - van toga što je osvojiti Grand Slam - je uopće igrati seniorski. Ja sam imao priliku igrati juniorski, što je isto jedno jako lijepo iskustvo bilo, ali igrati seniorski je ipak nešto malo veće i ozbiljnije. Stvarno jedva čekam da krenu te pripreme i da se spremim za to. I stvarno jedva čekam doći dolje i vidjeti kako to izgleda na jednoj većoj sceni.''

Njegov teniski uzor Goran Ivanišević u Melbourneu je dobio prvi meč na Grand Slam turnirima. Pa, neka Luka slijedi Goranov put...