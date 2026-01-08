Nova istraživanja: Konzervansi u hrani povezani s većim rizikom od raka i dijabetesa

Dvije nove francuske znanstvene studije upućuju na to da bi uobičajeni konzervansi u hrani, koji se koriste za produljenje roka trajanja i očuvanje sigurnosti proizvoda, mogli biti povezani s povećanim rizikom od određenih vrsta raka i dijabetesa tipa 2.

Istraživanja su provedena u okviru velike studije NutriNet-Santé, koja od 2009. godine prati prehrambene navike i zdravstveno stanje više od 170.000 ljudi. U studiji o raku analiziran je utjecaj 58 konzervansa, a rezultati su pokazali da je nekoliko često korištenih aditiva povezano s većim rizikom od raka prostate, dojke i raka općenito. Riječ je o tvarima koje regulatorna tijela trenutačno smatraju sigurnima u dopuštenim količinama.

Druga studija, koja se bavila dijabetesom tipa 2, pokazala je da je veća konzumacija određenih konzervansa povezana s gotovo 50 posto većim rizikom od razvoja bolesti. Neki od konzervansa koji su povezani s rakom pokazali su se rizičnima i u ovom istraživanju.

Autori naglašavaju da se radi o promatračkim studijama koje ne dokazuju izravnu uzročnost, ali ističu da rezultati upućuju na potrebu za dodatnim istraživanjima i mogućim preispitivanjem postojećih propisa. Neovisni stručnjaci pritom podsjećaju na važnost prehrane temeljene na svježoj, cjelovitoj i minimalno prerađenoj hrani kao mjeri opreza.